Varga Zsolt: A végére összeáll a kép

– Nem kíméli a játékosokat, de a legnehezebb edzések is nagyon jó hangulatban telnek. Ennyire összekovácsolta a csapatot a mátraházi edzőtábor?

– Nagyon jót tett a csapategységnek, hogy a délutáni pihenőket is együtt töltötték a srácok – mondta Varga Zsolt szövetségi kapitány, aki csaknem két éve irányítja a férfi vízilabda-válogatottat. – Régen jártam már Mátraházán, úgyhogy meglepődtem, milyen jól sikerült az edzőtábor, fantasztikusak voltak a körülmények, a helyiek minden kérésünket igyekeztek azonnal teljesíteni. Gyöngyösön sem lehetett panaszunk semmire, nagyon hasznos volt ez a néhány nap.

– Mennyire sikerült egy szintre hozni a Bajnokok Ligája négyes döntője miatt később csatlakozó játékosokat azokkal, akik már több mint három hete az olimpiára készülnek?

– Ez a folyamat jelenleg is tart. Akik két héttel korábban kezdték a felkészülést, már negyedik hete dolgoznak, természetes, hogy érződnek rajtuk a fáradtság jelei, ezért a terveknek megfelelően kicsit csökkentettük az intenzitást. A többiek viszont a második hetet kezdték el, úgyhogy nekik még fokozódik a terhelés. Amikor csak a keret egyik fele készült együtt, elsősorban fizikai és technikai jellegű edzéseket tartottunk, teljes kerettel viszont az állóképesség javítása mellett a különböző taktikai elemeket is gyakoroljuk. Akik később csatlakoztak, most mindent csinálnak, ennyivel nehezebb a feladatuk.

– Mikor kerül át a hangsúly az állóképességi munkáról a formaélesítésre?

– Háromhetes ciklusokban tervezünk, a negyedik hét a szuperkompenzációé – másfél hete készül együtt a keret. A hétvégén Zágrábba utazunk, a kétkapus gyakorlások mellett hivatalos mérkőzést is játszunk a horvátokkal, ami jó erőfelmérőnek ígérkezik. Utána hazajövünk, másfél nap szünetet követően a hét második felében folytatjuk a munkát. Akkor még fizikai munkát végzünk, de az edzések második felében már a taktikával is foglalkozunk, törekszünk rá, hogy hasonló terhelést kapjanak a srácok, mint a mérkőzéseken. Az adagolásnál természetesen a regenerációra is ügyelünk, mert elengedhetetlen a pihenő ahhoz, hogy a játékosok jól bírják erővel a nehéz edzéseket.

– Július második hetében a hazai közönség is láthatja a válogatottat, a margitszigeti tornán Franciaország, Olaszország és Japán az ellenfél.

– Az már a negyedik hét lesz azoknak, akik később kezdték el a felkészülést, úgyhogy a mérkőzések mellett azért nekik könnyítünk a munkán. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy az állóképességi edzéseken két csoportra bontjuk a társaságot, a közös taktikai felkészülést nem befolyásolja. Akkor már az utóbbira helyezzük a hangsúlyt, szeretnénk, hogy az indulás előtti hétre mindenki hasonló formába kerüljön. A csapat átlagéletkorát figyelembe véve határozzuk meg, és olykor egyénre is szabjuk a terhelést.

– Amikor kihirdette a bő keretet, azt mondta, van már elképzelése az olimpiai névsorról. Nincsenek kérdőjelek?

– Azért akadnak olyan posztok, ahol vannak, de nem sok. A következő két hétben meghozzuk a döntést, a kerethirdetés után le kell adni a neveket és már csak sérülés miatt cserélhetünk.

– Azt is említette, hogy új módszereket vezetnek be a felkészülésben, amelyek segítik a regenerációt. Milyen jellegű és mekkora változásról van szó?

– Sok apróságról, amelyek összességében nagy előrelépést eredményezhetnek. Olyan eszközökkel végezhetünk méréseket, amelyek más sportágakban is beváltak, és a felkészülésben nagyon hasznosak. Visszaigazolásokat kapunk arról, hogyan dolgoznak a játékosok, látjuk, a terhelés hatására hogyan alakul a formájuk, ehhez tudjuk igazítani a regenerációt. Napi szinten használunk jégkádat is, aminek szintén nagyon örülünk, egyszóval profi háttérrel dolgozhatunk.

– Három és fél héttel az első margitszigeti edzések után hol tart a munkában a férfiválogatott?

– Egyelőre jól haladunk, mert a tervekhez képest nem kellett változtatnunk a munkán, a fáradtság pedig természetes, tudjuk, hogyan kell reagálnunk rá. A taktikai felkészültséget illetően nehezebb megmondani, hol tartunk, mindenesetre haladunk afelé, hogy összeálljon az alapjátékunk. Átvesszük a legfontosabb elemeket, amit kell, újra és újra gyakorlunk, aztán ráteszünk egy lapáttal és jönnek a specifikus részek – ezekből a végére összeáll a kép.

Kapusok: Bányai Márk (Szolnoki Dózsa Praktiker), Szakonyi Dániel, Vogel Soma (mindkettő FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel, Manhercz Krisztián (mindkettő CN Marseille, francia), Burián Gergely (VasasPlaket), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Molnár Erik, Nagy Ádám, Német Toni, Pohl Zoltán, Varga Dénes, Vigvári Vendel (mind FTC), Hárai Balázs, Vigvári Vince (mindkettő Genesys OSC Újbuda), Kovács Péter, Tátrai Dávid (mindkettő BVSC-Zugló), Vámos Márton (Olympiakosz, görög), Vismeg Zsombor (Szolnok), Zalánki Gergő (Pro Recco, olasz)

A játékosok klubjaként azt tüntettük fel, amelyikből kiharcolták a válogatottságot. a keret