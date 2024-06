Gödöllőn is fölényesen győzte le Kanadát a női pólóválogatott

A rivális legjobbja, a center Emma Wright aligha érezte barátságosnak a találkozót, amikor labdához jutott, három irányból három magyar érkezett, hogy elválassza tőle. A kemény védekezés gyakran kiállítást ért, de annyi baj legyen, elvégre emberhátrányban is fegyelmezettek maradtunk, a nagyszünetig három gólt kaptunk, amivel elégedett lehetett a szakmai stáb.

Azzal már kevésbé, hogy négyet lőttünk, a harmadik negyedben viszont elöl is beindult a gépezet. Kevesebb mint öt perc alatt annyi gólt szerzett a magyar válogatott, mint az első félidőben összesen, méghozzá szebbnél szebb támadások végén, 8–3-nál időt is kért David Paradelo. Hiába úszott be a kanadai kapus mellé egy-egy védő, egyre többször csúszott el az ellenfél védekezése, amit könyörtelenül kihasználtak a mieink – az utolsó negyedben már csak a különbség volt a kérdés.

A szervezőkhöz hasonlóan a magyar válogatott is megadta a módját a találkozónak, mindent megtett, hogy kiszolgálja a lelkes és hangos közönséget. A vége 14–7 lett, az első félidőből tanulni kell, a másodikra építeni – mindkettőre lesz lehetőség a következő hetekben.

NŐI VÍZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–KANADA 14–7 (3–2, 1–1, 6–0, 4–4)

Gödöllő, 600 néző. V: Panchaud (kanadai), Debreceni

MAGYARORSZÁG: MAGYARI A. – Hajdú K. 1, KESZTHELYI 3, Rybanska, Mahieu, GARDA 3, Vályi V. Csere: Neszmély (kapus), Faragó K. 2, Horváth B., Parkes, SZILÁGYI D. 4, Leimeter 1, Peresztegi-Nagy. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor, Mihók Attila

KANADA: Gaudreault – Crevier, Paul 1, LaRoche 1, WRIGHT 1, Bakoc, McKelvey. Csere: Vulpisi (kapus), Lekness 1, BROWNE 3, McDowell, Mimidis, Carroll. Szövetségi kapitány: David Paradelo

Emberelőny-kihasználás: 8/4, ill. 12/3

Kettős emberelőny-kihasználás: 3/3, ill. –

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

Kipontozódott: Hajdú K. (27. p.), Faragó K. (31. p.), McDowell (31. p.), Wright (31. p.), Bakoc (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Mihók Attila: – A kanadaiak csúcsra járatták a szoros emberfogást, a felkészülés ezen szakaszában jól jött, hogy minden passzért, lövésért meg kellett dolgoznunk. Tudtuk, hogy fizikailag kell megtörnünk az ellenállásukat, ami a harmadik negyedben sikerült is, összességében úgy alakult a mérkőzés, ahogy elterveztük.

David Paradelo: – Jó mérkőzést játszottunk a magyarokkal. Az első félidőben fegyelmezetten védekeztünk, de az emberelőnyeinkkel bőkezűen bántunk, ami megbosszulta magát. A harmadik negyedben az ellenfelünk ritmust váltott, nekünk viszont nem sikerült, bosszantó, hogy sorozatban hét gólt kaptunk.