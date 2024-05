Férfi vízi: Konarik Ákos nem szóban, hanem a vízben bizonyítana

A Vasastól érkező Konarik Ákos rendkívül viszontagságos idényen van túl, de a könyöksérülése már a múlté, és bevetésre készen várja a munka kezdetét.

„Most még fura érzés BVSC-s pólóban lenni, de örülök az ismerős és az új arcoknak is – mondta a kapásoldali játékos. – Csak azt tudom hangsúlyozni, hogy tetszik minden, nagyon várom, hogy új impulzusok érjenek. izgalom van bennem – új csapat, új edzők, új vezetők.”

Négy éven át az OSC-vel kapcsolatban nyilatkozták az érkezők, hogy Varga Dániel személye döntő volt, kezdhetünk hozzászokni, hogy most már a BVSC-hez igazoló játékosoktól halljuk ugyanezt.

„A döntésemben nagyon fontos volt, hogy Varga Dani is idejön – szögezte le Konarik. – Még nem dolgoztam vele, de nagyon várom a közös munkát, mert jókat hallottam róla. Azt láttam, hogy ha odakerül egy játékos Dani aktuális klubjához, akkor mindig jobb játékosként távozik onnan. Ha ezt a fejlődést elmondhatjuk többekről, akár mindenkiről, akkor az eredmények önmagukért beszélnek a bajnokság végén.”

Bár egyelőre több élcsapat sem hirdetett keretet, kijelenthetjük, hogy a továbbra is a mezőny előtt járó Ferencváros után a BVSC lehet a második erő.

„Úgy gondolom, hogy a Fradi továbbra is kiemelkedő erőt képvisel a bajnokságban. Nem bátorkodnék olyat állítani, hogy mi leszünk a Fradi óriási ellenfele, de ez a célunk – tekintett előre Konarik. – Helyén kell kezelni mindent, itt új csapat épül, sok fiatal játékossal. Vannak jó, rutinos pólósaink, akik megteremthetik a kapcsot a fiatalok és az idősebbek között. Minden versenysorozatban a döntőt kell megcéloznunk, a finálékban szeretném látni a csapatunkat, de ez még messze van.”

Az érkezők közül Konarik Ákosnak minden bizonnyal vezérszerepet kell betöltenie, az elmúlt évek eredménysora is erre predesztinálja.

„Szerencsés vagyok ebből a szempontból, mert felnőttpályafutásom során viszonylag sokszor játszottam döntőt, azt pedig kifejezetten jó elmondani, hogy nyertem is néhányat. Nem gondolom, hogy ez különböztet meg engem mindenki mástól, mert például Bundschuh Erik is volt már magyar bajnok – mondta a 23 éves játékos. – A vezérszerepről annyit, hogy lehet forgatni a szavakat, hogy ki akar vezér lenni, de ezt majd a vízben és a hétköznapokban kell megmutatni. Nem keverendő össze ez a dumával, én is a vízben szeretném megmutatni, hogy milyen szerepem lesz a csapatban.”