Sportlövészet: négy magyarral debütál a sportág a szkopjei EYOF-on

Az idén július 20. és 26. között rendezik meg az utánpótláskorú sportolók egyik legrangosabb viadalát, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF). A kétévente esedékes multisporteseménynek a legutóbbi, 2023-as maribori helyszín után ezúttal Észak-Macedónia főváros, Szkopje ad otthont. A szervezők az idei, 18. seregszemlére 41 európai ország összesen több mint 4000 fős delegációját várják. A fiatalok 15 sportágban mérik össze a tudásukat az EYOF-on, a programban vannak változások a 2023-ashoz képest. Kikerült a műsorfüzetből a tenisz és a gördeszkázás, visszatérnek a tollaslabdázók és az asztaliteniszezők, kenuban csak szlalomversenyeket rendeznek, kosárlabdában egyszerre lesz jelen a hagyományos és a 3x3-as forma, valamint

az EYOF 1991 óta íródó történetében először szerepelnek a tekvondósok és a sportlövők.

Az utánpótláskorú sportlövők számára 2025 több újdonságot is tartogat, hiszen a sportág képviselői számára az idén februárban első alkalommal rendeztek U16-os és U18-as 10 méteres Európa-bajnokságot Tallinnban. Azonban amíg az észt fővárosban huszonnégy reménységünk mutathatta meg magát, addig Szkopjéban országonként négy versenyző indítható. Az EYOF-on ugyanúgy 10 méteres számok leszek, egyéniben a hagyományos, olimpiai versenyszám mellett rendeznek solo változatot is, továbbá a vegyes csapatok (egy fiú, egy lány) is lőállásába lépnek.

A hazai szövetség már lebonyolította a válogatóversenyeket, amelyek után kiderült, hogy légpuskában a MATE-GEAC ígérete, Ferik Csilla és a Budapesti Honvédot erősítő Márta Ákos, míg légpisztollyal a KSI kiválósága, Komlós Diána, valamint a PVSK-s Gelencsér Zsombor igyekezhet kihozni magából a legtöbbet.

A tartalékok listáján Hegedűs Abigél, Baksics Dániel, Kabina Fanni és Szabolcsi Szabolcs szerepel.

Gelencsér Zsombor légpisztollyal fog versenyezni Szkopjéban Forrás: MSSZ

A tallinni korosztályos kontinensviadalon egyébként remekeltek a mieink. Sportlövőink huszonnégy érmet gyűjtöttek, a nyolc arany, az öt ezüst és a tizenegy bronz pedig azt is jelentette, hogy

a magyarok toronymagasan az éremtáblázat élén végeztek.

Egyéni Európa-bajnok lett az U16-osok között a légpisztolyos solo versenyszámban Kiss Zoltán, valamint légpuskával Dombi Emma.

Ha már érmek, Magyarország a legutóbbi, maribori EYOF-on huszonhárom éremmel zárt (nyolc arany, öt ezüst, tíz bronz), összesen pedig 290 medáliánál tart, amellyel az előkelő hatodik helyet foglalja el a táblázaton. Joggal reménykedhetünk abban, hogy Szkopjéban a sportlövőink által is gyarapodik a fényes gyűjtemény.

(Kiemelt képünkön: Ferik Csilla a tallinni korosztályos Eb-n Forrás: ESC)