Hoki: nemzetközi tornát nyert az U14-es leányválogatott Pöstyénben

A Magyar Jégkorong Szövetség női tehetséggondozó programjának tagjai a szlovákiai Pöstyénben szerepeltek háromcsapatos tornán. Az U14-es magyar lányok az első találkozón 6–1-re verték az osztrákokat.

„Az egymás elleni meccsünk előtt az osztrákok már játszottak a házigazdákkal, és bár gyengébbek voltak, szoros meccset játszottak a szlovákokkal. Azt tudni kell, hogy korábban mi Ausztriát rendre simán vertük, de ezek alapján úgy voltam vele, hogy bármi lehet. Láttuk aztán, hogy a kapusuk nem remekel. Képzettek a lányaink, az egyéni képességek mellett a rendszerben való munka is jól megy.

A végén, biztos vezetésnél próbáltak többekkel is gólt lövetni, és végül könnyed győzelmet arattunk

– értékelt Hegyi Márta szövetségi edző az MJSZ honlapján.

Ezután következett a szlovákok elleni találkozó. A magyar keretben 2013-as és 2014-es születésű játékosok is voltak, míg az ellenfélnél csak idősebbek, ezáltal valamivel fizikailag erősebbek is. A szlovákok kétszer is vezettek, de az 56. percben sikerült másodszor is egyenlíteni. A hajrá izgalmasan alakult: a házigazda egy távoli góllal újra vezetett, de az 58. percben Tamás Helga, 28 másodperccel a vége előtt pedig Kerkovits Réka talált be, így fordított és 4–3-ra győzött a magyar együttes.

„Erősen kezdte a meccset mindkét csapat. A szlovák válogatott magas intenzitású »forechecket« alkalmazott, korai korongszerzést célzó, agresszív játékstílussal folyamatosan nyomás alatt tartva a védelmünket. Az első szlovák gól előtt lagymatag volt a védekezésünk, agresszívabbnak kell lenni a kapu előtt. Megfogta a gól a lányokat, de aztán sikerült változtatni. Erős, ki-ki meccs volt végig, dinamikus hokival. Pozitívum, hogy a hajrában milyen csapatmunkával, szívvel-lélekkel játszottak, akartak, nyomtak, és bátran lőttek. Azt kértük, hogy minden támadást lövéssel fejezzenek be, és ez a végén megvalósult. A végén a szlovákok lehozták a kapust, de kértem, hogy ne lőjenek kapura, ne az újabb gólt hajszolják, hanem inkább okosan játsszanak – ezt be is tartották.

A higgadt, fegyelmezett és alázatos játék tanítanivaló, minden körülményt kizártak és fel tudtak állni mindig, ráadásul ennyi idősen. A kispad is együtt élt a játékkal, aki nem kapott annyi lehetőséget, az is biztatta a társakat. A győzelem melett pluszban jó volt megélni ezt a miliőt is.

Eredmények:

Magyarország–Ausztria 6–1 (Gól: Tamás 2, Máhr 2, Kerkovits, Csutak)

Magyarország–Szlovákia 4–3 (Tamás 2, Kerkovits, Fekete)



A keret:

Kapusok:

Cseri Nadin (Vasas), Illés Vivien (Ajkai Óriások), Schramek Gabriella (Sportországi Cápák)

Hátvédek:

Barna Eszter (DEAC), Horváth-Szörcsei Franciska (HKB), Kovács Nina (HK Szeged/ HK Spartak), Lauf Larissza (Budaörsi Villámok), Pocsai Lizett Annabell (IOGJA), Röthler Csenge (IOGJA), Somorjai Míra Petra (Goodwill Pharma Szeged), Szomolányi Hanga (UNI Győr ETO)

Csatárok:

Betic Miriam (MAC BJA), Bokrossy Dalma Boglárka (Kárpáti Farkasok), Csutak Zenkő Györgyike (OHA), Dunai Fanni (IOGJA), Fekete Nóra (Vasas), Hidvégi Alíz (DHK), Kerkovits Réka (BJA), Máhr Dóra (UTE), Mayer Liliána (UTE), Mazzag Sarolta Anna (Szombathelyi Pingvinek), Schober Flóra (HKB), Szerepi Zoé (HKB). Tamás Helga (Vasas)



A szakmai stáb:

Hegyi Márta szövetségi edző, Szongoth-Szlaby Gyöngyi másodedző, Ungár Rebeka másodedző, Buzás-Gegesy Boglárka kapusedző, Kozák Attila erőnléti edző, Marosi Máté felszerelés-menedzser, Szilágyi Lili csapatvezető, Jasó Judit szakági vezető

