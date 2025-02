Úszás: Jackl Vivien napi 15 „vizes” kilométerrel alapozott

Thaiföldön, a magyarok által is kedvelt Phuket-szigeten töltött el januárban három hetet Jackl Vivien, ám nem üdülni ment az Andamán-tenger ölelte turistaparadicsomba, hanem a főképpen fizikai felkészülést szolgáló edzőtáborozáson vett részt több válogatott társával egyetemben. A 16 éves tatabányai kiválóság igazán sűrű esztendőt hagyott maga mögött, de tán a túlzsúfolt jelző sem túlzó, annyi kis és nagy viadalon szerepelt 2024-ben. Országos bajnoki címek, korosztályos és felnőtt aranyak, Európa-bajnoki győzelmek, illetve szerényebb eredményeket hozó világ- és olimpiai bajnoki szereplések is jellemezték a tavalyi évet, úgyhogy kijárt neki a hosszabb pihenő. Amelynek azonban már jó ideje vége, hiszen mestere, Kocsis Márta irányításával már javában készül a 2025-ös feladatokra.

„Január hatodikán kezdtünk, előtte volt neki egy hosszabb szünet, de azt gondolom,

nagyon jól vette az újrakezdés jelentette akadályt

– mesélte a külföldi „kiruccanásról” trénere, aki az év utánpótlásedzője lett 2024-ben. – Úgy dolgozott, ahogy szokott, mindent megcsinált, volt pár új feladatsorozat, amilyet korábban még nem úszott, s azt is kiválóan abszolválta” – tette hozzá.

Kocsis Márta kitért rá, hogy összességében igencsak elégedett az alapozó-felhozó edzőtáborral, amely alatt nagyon sokat volt a vízben Vivien.

Napi kétszer hét-hét és fél kilométer volt a penzum, vagyis tizennégy-tizenöt kilométereket úszott naponta.

Amellett nagyon jó időnk volt, furcsa is volt megérkezni a hazai télbe, miután 35 fokban voltunk Phuketen, összességében pedig úgy gondolom, hogy jól indult Vivinek a szezon.”

A felvetésre, hogy konkrétan, számszerűsítve is lehet-e mérleget vonni a háromhetes kint létről, így válaszolt:

„Van összehasonlítási alapom. Úgy szoktam csinálni, hogy a kis füzetemben rendszeresen rögzítettek alapján bemondom neki az egy éve ugyanilyen tájt úszott időket. Nos, az idén

több olyan sorozat is volt, amit sokkal jobban teljesített, mint tavaly ilyenkor.

A három hét alatt, talán egyetlen napot leszámítva, nem volt neki megingása, szóval egészen jól sikerült az edzőtábor” – mondta.

A versenyszámokról és a 2025-ös eseményekről szólva Kocsis Márta először is leszögezte, hogy Vivien fő számai nem változnak.

„A párizsi olimpián is úszott 400 vegyes fix, az 1500 gyors is, ez a kettő mindenképpen marad, de úgy vagyunk vele, hogy ússzon 800 gyorsat is, és 200 pillangót szintén szereti. Ami pedig a Thaiföld utáni programot illeti, most idehaza, Tatabányán folytatjuk a felkészülést, majd elvileg márciusban következik egy újabb edzőtábor, az első igazán nagy erőpróba pedig az áprilisi felnőtt országos bajnokság lesz. Aztán van ifi Eb, van világbajnokság, meg ifjúsági vébé is idén, úgyhogy a tavalyinál okosabban, tapasztaltabban kell majd súlyoznunk.”

(Kiemelt képünkön: Jackl Vivien a phuketi sportközpontban kezdte az idei alapozást Forrás: musz.hu)