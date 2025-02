Röplabda: Erőss Mirtill szintet lépett az Extraligában

Még az előző évadban mutatkozhatott be Erőss Mirtill a felnőttélvonalbeli röplabda-bajnokságban, ám akkor még csak epizódszerepek jutottak neki a hazai szinten egyeduralkodónak számító, bajnoki és kupacímvédő Vasas Óbuda színeiben. Ez aztán ősztől megváltozott, és piros-kékek görög vezetőedzőjét, Ioannis Athanasopoulostól egyre több játéklehetőséget kapott a 18 éves feladóátló, aki egyébként tavaly nyáron már a felnőttválogatottban is debütálhatott. Erőss eddig az idényben mind a 15 bajnokin pályára lépett az Extraligában, és ezeken összesen 90 pontot szerzett (szettenként 2,81-et), továbbá időközben a Bajnokok Ligájában is bemutatkozhatott.

Nagyon örülök, hogy ebben a szezonban már ilyen sok játékidőhoz juthatok, mert ez azt jelzi, hogy Ioannis bízik bennem és számít rám, ez pedig remek visszajelzés számomra

– mondta Mirtill az Utánpótlássportnak. – Az első extraligás szezonomhoz képes most már jóval magabiztosabbnak érzem magam a pályán. Ebben azt hiszem, sokat segített, hogy a tavalyi nyarat szinte teljes egészében a felnőttválogatottban töltöttem, és együtt készülhettem a nagycsapattal az Eb-selejtezőkre, illetve az Ezüst Európa-ligára. Ott rengeteget tudtam tanulni és fejlődni. Ennek is köszönhető szerintem, hogy most már nincs meg bennem az a fajta megilletődöttség, mint korábban. Ha éppen a szoros helyzetekben küldenek a pályára, és esetleg kapok egy blokkot, akkor sem török le, és nem száll el az önbizalmam ettől, hanem megyek tovább, és csinálom a dolgom ugyanúgy.

Egyelőre igyekszem lépésről lépésre haladni, és tovább építeni ezt a magabiztosságot, ami most megvan, és ezzel mind több játéklehetőséget kivívni magamnak.

Most az a célom a közeljövőre, hogy lehetőleg egyre gyakrabban ott legyek a kezdőben, és egyre több szettet tudjak a pályán tölteni. Pillanatnyilag csak ilyen kis céljaim vannak, de azt gondolom, így tudok a megfelelő ütemben majd felfelé lépkedni a karrieremben."

A 18 éves Erőss Mirtill igyekszik rászolgálni a bizalomra az Extraligában Forrás: Vasas Óbuda

Az előző fordulóban például Erőss – csapata és a mezőny egyik legeredményesebbjeként – kilenc ponttal járult hozzá a Nyíregyháza elleni 3:0-s sikerhez.

„Összességében a mentalitásom rengeteget változott az elmúlt egy évben, méghozzá a pozitív irányba. Már az edzéseken is sokkal koncentráltabb vagyok, és jobban teljesítek, mint akár egy évvel ezelőtt.

Azt mondhatom, egyszerűen valami átkattant a fejemben, és másképpen, sokkal profibban állok hozzá a dolgokhoz.

Már az is nagyon nagy fegyvertény nekem, hogy ilyen fiatalon az első számú magyar csapatban ilyen sokat jászhatok a bajnokságban, de

az, hogy még a Bajnokok Ligájában is szerepelhetek, az már csak a hab tortán.

Nagyon hálás vagyok az edzői stábnak, hogy ezeken a meccseken is ugyanúgy bíznak bennem, igyekszem ezt meghálálni, és amiben tudom, segíteni a csapatunkat. Felemelő érzés és rendkívül motiváló olyan csapatok ellen pályára lépni, mint a Fenerbahce, de említhetném ugyanígy a francia és a lengyel riválisunkat is."

(Kiemelt kép forrása: Vasas Óbuda)