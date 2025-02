Jégkorong: nagypapának szeretettel – címeres mezben a Szongoth fiúk

Nem túlzás: Szongoth Domán szinte berúgta a felnőtt hokiválogatott ajtaját. A 16 éves csatárreménység még tavaly nyáron, az ukránok elleni felkészülési meccsen debütált a nagycsapatban, méghozzá rögtön góllal. Aztán a pozsonyi olimpiai selejtezőtornán is ott lehetett, és a kvalifikációs eseményen a kazahokkal szembeni tétmeccsen is betalált. Ezt követően novemberben jött a Sárközy-emléktorna, amelyen fokozta mindezt: szebbnél szebb megoldásokkal és összességében két-két góllal és gólpasszal rukkolt elő.

A finn KooKoo együttesében légióskodó fiatal mostanra kilenc meccsen már öt gólnál jár a címeres mezben.

Csakhogy nem Domán az egyetlen kivételes képességű hokis a Szongoth családban, a nála három évvel idősebb unokatestvére, Döme hasonlóan szép jövő előtt áll. Immár a harmadik szezonját tölti Ingolstadtban, és

a német U20-as bajnokság egyik legponterősebb hátvédje.

Már rendszeresen a klub első csapatával edzhet, ami azért is elismerése méltó, mert az Ingolstadt jelenleg vezeti a német felnőttélvonal tabelláját. Nem meglepő, hogy ezek után Majoross Gergely szövetségi kapitány az idősebb Szongoth fiú teljesítményére is felfigyelt, és behívta Dömét a válogatott keretébe a múlt heti, lengyelországi Négy Nemzet-tornára, amelyen be is mutatkozhatott – úgy, hogy közben unokaöccse, Domán is ott volt mellette a jégen.

Az, hogy hogy együtt játszhattunk a válogatottban, nemcsak nekünk, hanem az egész családunknak hatalmas élmény

– mondta Szongoth Döme az Utánpótlássportnak. – Nagy megtiszteltetés a címeres mezt viselni, és igazán különleges pillanat, hogy ugyanabból a famíliából érkezve mindketten már utánpótláskorúként ott lehetünk a nagyok között. Fantasztikus közösségbe kerültem, rendkívül motiváló ilyen profi mentalitású társakkal dolgozni.”

A Szongoth családban gyakorlatilag minden a jégkorong körül forog. A hagyományt egykoron Szongoth Gábor teremtette meg, aki játékosként, játékvezetőként, edzőként és klubvezetőként is tevékenykedett a sportágban (például a MAC jégkorongszakosztályának az egyik alapítója volt). Majd a hoki szeretete tovább öröklődött, és manapság már elsősorban az unokák révén találkozhatunk a család nevével.

„Mindig nagyon jó érzés, amikor egy csapatban játszhatunk, de ez most mégis kicsit más volt, hiszen a felnőttválogatott jelenti a csúcsot – tette hozzá Domán. –

Legbelül tudtam, hogy egyszer eljön ez az alkalom, régóta dédelgetett álmunk volt mindkettőnknek,

és nyilván otthon, a családban is már többször előkerült a téma. Végül a vártnál kicsit hamarabb kaptuk meg az ajándékot, de annál nagyobb volt az öröm, amikor kiderült, hogy most már Döme is jön velem az edzőtáborba. Igazából még egy dologra lenne szükség ahhoz, hogy teljes legyen a kép:

Döme tizenhat éves öccse, Bende egyelőre hiányzik a sorból, de reméljük, egyszer ő is követ majd minket.

(Kiemelt képen: a 16 éves Szongoth Domán (balra) és a 19 esztendős unokatestvére, Döme a címeres mezben Forrás: MJSZ)