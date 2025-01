Kosárlabda: ismét az élmezőnybe vágynak a Törekvés leányai

Az elmúlt évadokkal összehasonlítva ebben az idényben két korosztályban is kifejezetten jól állnak a Török Flóris-Törekvés SE utánpótláskorú kosarasai. A serdülő leánybajnokságban jelenleg a felsőházban, az ország tíz legjobb csapata között jegyzik a piros-fehéreket, míg a kadétok között szintén ezért a bravúrért küzdenek, és jól is haladnak efelé, miután az alapszakaszt veretlenül abszolválták a másodvonalat jelentő D-csoportban.

„Azt tudni kell, hogy mi egészen a covidjárvány megjelenéséig magasabb szintet képviseltünk, és a csapataink rendre esélyesek voltak az A-döntőbe jutásra, vagy ha az nem sikerült, akkor bizonyosan a B-döntő élmezőnyben végeztünk – mondta Beliczay Krisztián, a kadét- és a serdülőcsapat vezetőedzője az Utánpótlássportnak. – Mivel számunkra a soroksári Török Flóris Általános Iskola jelenti a központunkat, a járványhelyzet idején az iskolák bezárásával rettentő helyzetben találtuk magunkat, hiszen nem tudtunk hol edzeni, dolgozni, ez pedig így jóformán ellehetetlenítette a szakmai munkánkat. Emiatt is ez idő tájt a kiemelkedő képességű játékosaink közül többen is nagyobb klubokhoz, akadémiákhoz távoztak, ráaádsul ilyenkor ennek a negatív hatása az utánuk jövő évjáratokban is érződik, továbbgyűrűzik.

Éppen ezért jóformán teljesen újra kellett kezdenünk az építkezést, méghozzá az alapoktól.

Általában én a kadét-, a junior- vagy éppen a felnőttcsapatunkkkal foglalkozom, viszont két éve visszamentem a gyerekkorosztályba, és próbáltuk újra lefektetni az alapokat, újra megteremteni a bázist. Ennek a munkának kezdenek most látszódni az első pozitív jelei."

Forrás: Török Flóris-Törekvés SE

Az egyeseület leghíresebb neveltjei közé tartozik a felnőttválogatott Wentzel Nóra,

a szintén hosszú évek óta az NB I/A-csoportban szereplő Hegedűs Janka, illetve az U18-as válogatott Szikszai Franciska. Jelenlegi legnagyobb ígéretük Domán Noémi, aki néhány hete az U14-es válogatottal romániai nemzetközi tornán szerepelt, és MVP-ként segítette tornagyőzelemhez a nemzeti együttest.

„Mint mondtam, a 2011-es születésűek esetén már visszaköszönni is látszik az újjáépítkezés eredménye, közülük többen is kifejezetten ígéretesek, és a serdülőbajnokság mellett már a kadétok mezőnyében is bontogatják a szárnyaikat. Tehát, azt mondhatom, tényleg kezdünk magunkhoz térni, de persze még mindig rengeteg munka vár ránk.

A serdülőink tavaly már odaértek a kilencedik helyre, bízunk benne, hogy ezt sikerül idén túlszárnyalni, és újra lehet A-döntős csapatunk.

A top nyolcba legutóbb 2017-ben sikerült bejutnunk, akkor a negyedik helyen végeztünk, egy évvel korábban pedig bronzérmesek lettünk a serdülők között. Azóta alaposan átalakultak a hazai erőviszonyok, és az nem is lehet reális cél, hogy ismét ilyen magasságokba jussunk. Ugyanakkor arról azért nem szeretnénk letenni, hogy ha bravúrral is, de időről időre mégicsak odaérjünk az A-döntőbe. A fő cél, hogy minél több gyerekkel megszerettessük a kosárlabdát, és a reményteli fiatalokat pedig minél magasabb szintű képzésben részítsük, hogy azok akik aztán igazán tehetsésegesnek bizonyulnak, és idővel még magasabb szintre lépnek tőlünk, képesek legyenek helytállni a topszinten is."

(Kiemelt képen: a Török Flóris-Törekvés SE U16-os leánycsapata Forrás: Török Flóris-Törekvés SE)