Vívás: „Közös a siker a Vasasban” – Kósa Miklós

Mint arról beszámoltunk, Kósa Miklós nyerte el A hónap utánpótlásedzője novemberi díját. A Vasas vívótrénere azt követően részesült elismerésben, hogy tanítványával, a juniorkorú Spiesz Annával felálló felnőtt kardválogatott aranyérmet nyert az algériai Oránban rendezett világkupaversenyen. A kitüntetettel a díjátadó után beszélgettünk.

„Harmadik alkalommal voltam jelölt a díjra, és már az első két felterjesztést is megtisztelőnek éreztem, most viszont nagyon örülök, hogy sikerült kiérdemelnem a kitüntetést.

A gyerekekkel kapcsolatban fontosnak tartom, hogy jó közösségben vívjanak, széles, biztos alapokat kapjanak és a sportág repertoárján belül mindent megtanuljanak.

Ám ennél is fontosabb, hogy az életre neveljük őket és jó emberek váljanak belőlük. Nekem fiatalkoromban a BSE-ben többek között István Miklós, majd Tolnay Kornél volt a mesterem, majd húszévesen jött a nagy találkozás Pézsa Tiborral. A víváson belül Tibor bácsi tanított meg mindenre. Fantasztikus géniusz volt, és én is abból építkezem edzőként, valamint azt igyekszem továbbadni, amit tőle kaptam.”

A díjátadón az olimpiai bajnok párbajtőröző, a Vasas vívószakosztályának társelnöke, Szász Emese, valamint Kósa Miklós és Spiesz Anna Fotó: Mura László

Kósa a jelenlegi klubjába, a Vasasba többedmagával 2017-be igazolt át. A piros-kék egyletben ismét összeállt a BSE-ben már jól összeszokott edzői gárda (Boros György, Riba Ferenc, Sárközi Gergely). A szakember hangsúlyozza, az egyesületben máig minden siker a csapatmunka eredménye.

„A Vasasban közösen alakítjuk ki a felkészülési tervet és többször előfordul, hogy egymás tanítványával is foglalkozunk. Így a sikereket is közösnek könyveljük el. A fiataljaink szerencsések, mert a szakosztályban olyan sikeres, klasszis kardozókkal találkozhatnak és vívhatnak, mint Szilágyi Áron, Rabb Krisztián vagy Katona Renáta.

És ha nekik adnak egy-egy találatot, és látják, hogy őket is meg tudják szúrni vagy vágni, akkor úgy gondolják, hogy a saját korosztályombeli ellenfél ellen is menni fog.

Nagyon jót tesz ez a közeg az önbizalomnak. Egyébként eredménybeli elvárásaim nincsenek a fiatalokkal szemben. Mindenki elhelyezi magát egy polcra, és tudja, hogy ha kihozza magából a legtöbbet, akkor az jó eredménnyel is párosul. Külön törekszem arra, hogy a vívótermen kívül is a lehető legjobb kapcsolatot alakítsam ki a tanítványokkal, hiszen nagyon sok időt töltünk együtt. Az edzői pályafutásomban a következő kihívást az jelenti, hogy a tanítványaim a felnőttek között is megőrizzék az eredményességüket. Remélem, hogy sikerül meglépnünk ezt a lépcsőfokot, a magabiztosságunk megvan hozzá.”

(Kiemelt képünkön: Kósa Miklós Fotó: Mura László)