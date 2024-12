Úszás: nem előzmény nélküli Antal Dávid bravúros kilenc ob-aranya

Antal Dávid a budapesti felnőtt-vb előtt állt rajthoz az utánpótlás rövid pályás országos bajnokságán, ahol aztán nem kevesebb, mint

kilenc (!) egyéni aranyérmet úszott össze.

Márpedig ilyesmire csak a legnagyobb talentumok képesek, vagyis okkal-joggal remélhetjük, sőt várhatjuk, hogy rövidesen újabb nagy versenyzővel gazdagodik a világsztárokban amúgy sem szegény magyar úszósport.

Hogy a kilenc elsőség hogy sikerülhetett?

„Nem előzmény nélküli a bravúr – avatott be a részletekbe Dávid edzője, Kaliba Viktor, aki ötéves korától istápolja tanítványát Nyírbátorban, a vidéki sportági műhelyek egyik legreményteljesebbikében. – A kaposvári korosztályos ob előtt Szegeden, nagymedencében már hozta a számait, a párizsi olimpia miatt azonban kevesen figyeltek oda erre a nyári utánpótlás-viadalra, pedig ott már nyolc aranyat nyert és egy korosztályos csúcsot is úszott.

Most úgy győzött kilenc számban is, hogy közben négy korosztályos rekordot javított meg huszonöt méteres medencében.

A medálhalmozás előtt is akadtak figyelemre méltó alakításai ifjú hősünknek, aki a nyírségi kisváros sárkánylegendáját nevében őrző klubjának, a Bátori Sárkány Úszóegyesületnek az első számú húzóemberévé nőtte ki magát rövid idő alatt.

„Az áprilisi felnőtt országos bajnokságon, kétszáz pillangón serdülőként ifjúsági Európa-bajnoki A-szintet úszott, és a nagyok között lett harmadik, a júliusi junior Európa-bajnokságon ebben a számban szintén bronzérmet nyert, majd idehaza,

az országos serdülőbajnokságon tíz számot vállalva mindegyikben dobogóra állt, nyolcszor a legtetejére, egyszer-egyszer pedig a második, illetve a harmadik fokára

– összegzett a mester, megemlítve még Dávidnak a Gymnasiadén, a középiskolások olimpiáján 200 pillangón nyert aranyérmét is.

Kaliba Viktor kiemelte, hogy tanítványa a különböző számokban gyűjtött gyermekbajnoki, majd serdülőbajnoki címek mellett hosszú távú bajnokságokat is nyert, szórta a különféle csúcsokat.

„Szerencsés vagyok, hogy minden úszásnemet én taníthattam meg neki.

Nem tudom, miért és hogyan bírja ennyire, de tény, hogy bírja, ilyenek az adottságai.

Kiváló technika és erő jellemzi, nagyon jó a keringése, hamar le is nyugszik a szervezete a terhelés után. Csak kívánni tudom minden edzőnek, hogy legalább egyszer legyen egy úszója, aki így edz, így dolgozik.

Mert Dávid abszolút maximalista, amit kérek, azt végrehajtja, soha nem szokott vitatkozni.

A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium diákja azzal kezdte mondandóját, hogy hálás az iskolájának, amelytől minden segítséget megkap, és családja teljes támogatását is kezdettől maga mögött tudhatja. Nincs is szándékában elhagyni Nyírbátort, hiába csábítanák bárhonnan is, ő marad, jó ideig egészen biztosan.

„A gimnazista időszakom még három évig kitart, utána tervezem azt, hogy Amerikában tanuljak, addig viszont nyírbátori egyesületemben szeretném a sikereket gyarapítani. Persze vannak közeli és távolabbi céljaim is.

A legközelebbi például az, hogy a jövő évben a kedvenc számomban, kétszáz pillangón indulhassak az ifi vébén, és ott a legjobb hatban legyek, az ifjúsági Európa-bajnokságról pedig elhozzam az aranyat.

Később pedig? Ha minden jól megy, és így fejlődöm továbbra is, akkor megcélozhatom a 2028-as olimpiát. Ott meg lesz, ami lesz...”

(Kiemelt képen: Dávid és mestere, Kaliba Viktor Forrás: Bátori Sárkány Úszóegyesület)