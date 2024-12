Jégkorong: ideálisan sikerült a főpróba az U18-as lányoknak a vb előtt

Mint arról beszámoltunk, tornagyőzelmet ünnepelhetett az U18-as leány jégkorong-válogatott Füssenben, ahol a mieink előbb az osztrákokat, majd a házigazda németeket és a szlovákokat is legyőzték. Az első hely értékét pedig tovbb növeli, hogy három magasan jegyzett együttest sikerült felülmúlni, ugyanis a szlovák csapat már évek óta az elitben, az A-divízióban szerepel, míg az osztrákok és a németek egyaránt a divízió I/A-csoportot erősítik, s így majd a közelgő, másodvonalbeli világbajnokságon is riválisai lesznek a magyar lányoknak.

„Kifejezetten pozitív benyomást tettek rám a lányok – kezdte értékelését Bedő Botond szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Rangos tornán vettünk részt, három minőségi ellenféllel találkoztunk, nagy tempójú mérkőzéseket vívtunk, s ez kiválóan szolgálta a felkészülésünket.

Azt pedig különösen nagy fegyverténynek tartom, hogy a szlovákok esetében egy A-csoportos válogatottat tudtunk megverni, méghozzá úgy, hogy a harmadik harmad utolsó öt percében fordítottuk meg a meccset.

Ebből mindenképpen táplálkozhatunk, és hosszút távon is építhetünk erre a teljesítményre."

U18-AS LEÁNY NEMZETKÖZI TORNA, FÜSSEN (NÉMETORSZÁG)

Eredmények:

Magyarország–Ausztria 3–2 szétlövés után

Magyarország–Németország 2–0

Magyarország–Szlovákia 3–2

Forrás: MJSZ

A keretből ezúttal hiányzott a három felnőttválogatott játékos: Hajdu Lili, Hiezl Réka és Mozolai Berta. Velük kiegészülve a mieink nagy reményekkel várhatják a január 5-től a Tüskecsarnokban rendezendő vb-t. A hatcsapatos viadalon a már említett osztrákok, illetve németek mellett az olaszok, a franciák és a norvégok várnak majd a magyar csapatra, amely december 27-én kezdi meg a közvetlen világbajnoki felkészülést.

A füsseni tornán nemcsak az eredményeknek örülhettünk, hanem a mutatott játékunk is kezd egyre jobban festeni.

Ami a legfontosabb, hogy az edzéseken gyakorolt játékelemek élesben is visszaköszönni látszottak. Továbbá mindhárom alkalommal sikerült olyan magabiztossággal és elánnal beleállni a mérkőzésbe, amelyet elvárunk a csapattól. Azt mondhatom, teljesítményben talán kicsit többet is kaptam a lányoktól, mint előzetesen reméltem. A tervekhez képest most előrébb járunk a csapatépítéssel.

Bizakodásra adhat okot ez a szereplés, de cseppet sem szabad emiatt elbízni magunkat. Sok munka vár még a társaságra a világbajnokság rajtjáig.

Az U18-as leányválogatott kerete:

Kapusok: Milibák Helga (BJA), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest)



Hátvédek: Báhiczki-Tóth Boglárka (Purcell, kanadai), Faragó Luca (Ajkai Óriások), Gyula Rebeka (BJA), Haraszt Lorina (IOGJA), Koncz Boglárka (HKB), Kornyilov Anna (MAC Budapest), Schneider Kata (BJA), Szabó Bonita (SC Rheintal Future, svájci)



Csatárok: Bátyi Boróka (BJA), Bereczki Blanka (BJA), Bereczki Dóra (DEAC), Fehér Nikolett (HKB), Gergely Dalma (HKB), Kosztya Laura (FTC), Kovács-Ferencz Lorin (FTC), Pásztor Flóra (Purcell, kanadai), Polónyi Petra (OHA, kanadai), Sághy Lara (BJA), Simon Bíborka (MAC Budapest), Weiler Krisztina (OHA, kanadai)



A stáb:

Bedő Botond szövetségi edző, Fodor Zoltán másodedző, Zaka Norbert kapusedző, Kozák Attila erőnléti edző, Zámola Viktória rehabilitációs edző, Szilágyi Soma felszerelés-menedzser, Szilágyi Lili csapatvezető, Jasó Judit szakági vezető

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)