A hónap utánpótlásedzője: november jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a három alapító szervezet képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj negyedik évadának (amely ez év szeptemberétől 2025 augusztusáig tart) harmadik kiírásában vívó-, úszó- és cselgáncsedző került a jelöltek közé.

Íme, november hónap kiválasztottjai!

KÓSA MIKLÓS, a Vasas kardedzője maga is vívó volt, a BSE színeiben Eb-nyolcadik helyig és olimpiai A-kerettagságig jutott. Aktív pályafutását 2009-ben fejezte be, és ebben az évben mestere, Pézsa Tibor ösztönzésére kezdett el edzősködni. A szakma fortélyait tehát mások mellett minden idők egyik legsikeresebb magyar vívójától, olimpiai bajnok tanítójától leshette el a kezdetekben. Jelenlegi klubjába, a Vasasba többedmagával 2017-be igazolt át. A piros-kék egyletben ismét összeállt a BSE-ben már jól összeszokott edzői gárda (Boros György, Riba Ferenc, Sárközi Gergely). Kósa hangsúlyozza, az egyesületben máig minden siker a csapatmunka eredménye. A tréner tanítványai az elmúlt években számos érmet nyertek az országos bajnokságokon, és többen a nemzetközi színtéren is kiemelkedőt alkottak. A 2024 novemberéig elért jelentősebb sikerek közé sorolható Spiesz Anna egyéniben megszerzett kadét Európa-bajnoki címe, junior-világbajnoki és U23-as Eb-bronzérme, junior Eb-ezüstérme, csapatban kiérdemelt junior-világ-és Európa-bajnoki aranyérme. Mellette Csonka Dorottya egyéniben kadét-világbajnok és Eb-ezüstérmes, csapatban junior-világ- és Európa-bajnok, Vigh Benedek egyéniben és csapatban junior Eb-ezüstérmes, Monori Mátyás, Fabó Ákos és Kovács Lőrinc csapatban kadét Eb-bronzérmes lett. Az edző 2021-től 2024-ig irányította a fiú kadét kardválogatottat A csapattal 2022-ben aranyat, 2023-ban és 2024-ben bronzot nyert az Eb-n. Kósa nem mellesleg zsűriként is kimagasló sikereket ért el. A Nemzetközi Vívó Szövetség 2024-ben a világ legjobb kardbírójának választotta meg, az előző két évben a második helyen végzett.

Novemberben a Kósa tanítványával, a juniorkorú Spiesz Annával felálló felnőtt kardválogatott aranyérmet nyert az algériai Oránban rendezett világkupaversenyen.

A 19 éves Spiesz az egyéni viadalon megsérült Pusztai Liza helyére ugrott be a kétszeres világbajnok csapatba, és a kvartett egyik legjobbjaként alaposan kivette a részét a sikerből. Az ígéret kitűnő teljesítményt nyújtott: a lengyelek ellen 45:36-ra megnyert döntőben +9-es, összességében pedig +25-ös mérleggel zárt, azaz ennyivel több tust adott, mint kapott a felnőtt nemzetközi élmezőnyben. A Battai Sugár Katinka, Szűcs Luca és Katona Renáta társaságában győztes reményég bemutatkozását a válogatott edzője, Ravasz Etele is méltatta a rangos megméretés után, szereplését „extrának” nevezte.

Kósa Miklós 19 éves tanítványával, Spiesz Annával Forrás: Magyar Vívó Szövetség

Kósa Miklós:

Fontosnak tartom, hogy előre gondolkodva, megtervezve képezzük a fiatalokat, akár úgy, hogy a pillanatnyi sikereket néha feláldozzuk a végső, nagyobb cél érdekében.

A reménységeket oly módon kell nevelnünk, hogy teljesen kibontakozhassanak. Persze ehhez az is kell, hogy a sportolók hozzátegyék a belső erőt, a motivációt és az alázatot, ami szükséges a világklasszissá váláshoz. Az edzőkollégáimhoz hasonlóan én is próbálok minden nap a legmagasabb színvonalon dolgozni, tanítványaim nem vehetik észre rajtam, ha éppen bal lábbal keltem fel. A profizmusre nevelés mellett arra törekszem, hogy a legtöbbet kihozzam belőlük.”

Mesteréről így vélekedik a junior-világ- és Európa-bajnok, felnőttvilágkupa-győztes Spiesz Anna:

„Kósa Miklós életem első edzője. Már a kezdetekkor, az iskolai foglalkozásokon is ott volt, és nagyon örülök, hogy megismertem, mert a pályafutásom minden szakaszában hozzá tud tenni a teljesítményemhez. Együtt fejlődünk, és mellette nem kell gondolkodni a váltáson, hiszen a felnőttek között is a megfelelő segítséget képes nyújtani. Szakmailag rendkívül felkészült edző, akivel mindig alaposan megtervezzük, felépítjük az évet. Mindenre odafigyel, többek között arra is, hogy ne legyek túlversenyeztetve. De nem csak az érdekli, hogy mi történik a vívóteremben. Normális embereket szeretne nevelni a tanítványaiból, ezért foglalkozik a tanulmányi eredményeinkkel és a családunkkal való viszonyunkkal is. És persze, ha bármilyen problémánk akad, hozzá elsőként fordulhatunk.”

PETROV ÁRPÁD, az UNI Győri Úszó SE vezetőedzője a sportolói pályafutása befejezését követően 2001-ben, Pécsett kezdett edzősködni, ahol édesapja, Petrov Anatolij évtizedeken keresztül sikeres szakosztályt vezetett. Aztán Árpád nemcsak klubot, hanem országot váltott: 2008-tól Svájcban tevékenykedett, ahol a munka mellett a berni egyetemen elvégezte az edzői mesterképzést. Az alpesi országban mások mellett az Európa-bajnoki ezüst- és világbajnoki bronzérmes gyorsúszót, Antonio Djakovicot készítette fel. Tíz év „légióskodás” után az akkor legsikeresebb magyar versenyző, Hosszú Katinka edzője lett, akinek 2018 és 2019 között segítette a mindennapjait, majd 2019 decemberében csatlakozott az UNI Győri Úszó SE-hez, amelynek ma már a vezetőedzője. A szakosztályban olyan sikeres sportolókra nézhetnek fel a tizenéves versenyzők, mint az Európa-bajnok Jakabos Zsuzsanna vagy a szintén Eb-győztes Szabó Szebasztián, míg a fiatalabbak közül a legnagyobb reménységnek Pápai Olivért tartják.

Novemberben

a felnőtt rövid pályás országos bajnokságon 400 méter gyorson aranyérmet szerzett Petrov tanítványa, a 14 éves Pápai Olivér,

megelőzve a nyílt vízen olimpiai bajnok Rasovszky Kristófot. A győriek ígérete a 400 méter után 200 méteren is korosztályos csúcsot úszott – ez utóbbi versenyszámban a negyedik helyen ért célba. Szintén szép eredmény, hogy a tréner neveltjei közül a 18 esztendős Kováts Alex 200 m vegyesen harmadik lett, akárcsak 100 m háton.

Petrov Iván és a győri fiatalok Fotó: Máj Tamás

Petrov Árpád:

„Az életben az egyensúly a legfontosabb. Azt próbálom átadni a srácoknak, hogy az életben nincsenek kis dolgok, nincsenek nem lényeges dolgok. Természetesen

fontos az úszás, de fontos a nagymama születésnapja is, akárcsak az iskola meg a magánélet. Egyik területet sem szabad elhanyagolni, mert az idővel meglátszik a teljesítményen.

A 14 évesen felnőtt magyar bajnok Pápai Olivért kérdeztük mesteréről:

„Az edzéseket és a versenyeket is nagyon komolyan veszi, mindeközben pedig nagyon jó a hangulat a csapatban. Mindig meg kell adni neki a tiszteletet, de ez nem esik nehezemre, hiszen kiváló edzőnek és embernek tartom. Mindig megtalálja a módját, hogy motiváljon és célokat állítson elém, ráadásul az uszodán kívül, az élet egyéb területein is számíthatok a segítségére.”

TÖRÖK FERENC, a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola cselgáncsozóinak vezetőedzője 1978-ban a Szolnoki Repülőtiszti Műszaki Főiskola szakosztályában kezdte edzői karrierjét, amikor sérülés miatt felhagyott az aktív versenyzéssel. A 70-es és 80-as években – Paks mellett – Szolnok számított a sportág egyik legfontosabb bázisának, mivel ezekben a városokban a dzsúdóoktatás az általános iskolai testnevelés órák része volt, így a gyerekek már nagyon korán megismerkedhettek a sportág alapjaival. Edzői elődei (Bíber Pál, Ferencz Attila, dr. Galla Ferenc) nyomdokaiba lépve Török is a legkisebbek oktatásával kezdte. Majd ahogyan idősödtek a tanítványai mind jobb eredményeket értek el, bekerültek a korosztályos válogatottakba. A helyi minőségi nevelőmunkának köszönhetően pedig már évtizedek óta legalább egy-két szolnoki kötődésű versenyző rendre szerepel az utánpótlás- vagy a felnőttválogatottban. A pályafutásukat a Tisza-parton kezdő versenyzők közül jó néhányan aztán később – igaz, már más klubok színeiben – utánpótlás- és felnőttvilágversenyeken is letették a névjegyüket. Nevelőedzőként pályafutása elején foglalkozott a felnőtt vb- és Eb-bronzérmes, kétszeres olimpikon, az utánpótlás-korosztályokban szinte minden világversenyt megnyerő Özbas Szofival, illetve az U23-as Európa-bajnok, junior-vb-ezüstérmes Gőz Rolanddal. Pillanatnyilag az U23-as Eb-ezüstérmes, felnőtt Eb-hetedik Szegedi Dániel a legismertebb tanítványa. Jelenleg a legkisebbektől egészen a felnőttekig foglalkozik versenyzőkkel. A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Ferenc Általános Iskolában hozzávetőleg huszonöt gyereknek tart oktatást, míg a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola szakosztályában további húsz versenyző felkészítéséért felel.

Novemberben a lengyelországi Pilában rendezték meg az U23-as Európa-bajnokságot, amelyen a magyar fiatalok három éremmel – egy ezüsttel és két bronzzal – zártak. A mieink közül

Török Ferenc 22 éves tanítványa, Szegedi Dániel érte el a legjobb eredményt, aki azok után, hogy szeptemberben megnyerte a zágrábi felnőtt Grand Prix-versenyt, második lett a 73 kilósok mezőnyében a korosztályos kontinensviadalon.

A junior Eb-bronzérmes, felnőtt Eb-hetedik Szegedi sorrendben horvát, brit, holland és azeri riválist vert a döntőig vezető úton, majd a fináléban alulmaradt grúz ellenfelével szemben, így a dobogó második fokára állhatott fel. Ezzel pályafutása legnagyobb sikerét érte el az utánpótlás-világversenyeken. Egy héttel az U23-as Eb után Szegedi – ezúttal egy súlycsoporttal feljebb, a 81 kilósok között – ezüstérmet nyert a felnőtt országos bajnokságon.

Török Ferenc szolnoki neveltjeivel Forrás: szoljon.hu

Török Ferenc:

„Amikor kicsikkel foglalkozom,

azt tartom a legfontosabb küldetésemnek, hogy megszerettessem velük a dzsúdót.

Nyilván ez nem egyszerű feladat, de ha az elején a játékosságra helyezzük a hangsúlyt, akkor elérhető a cél, és kialakul a fiatalokban a kötődés, a ragaszkodás a sportág iránt. Tapasztatalatom szerint azokból vált később nemzetközi szintű versenyző, akik így kezdték, és a kezdeti éveikben igazán megszerették ezt a mozgásformát. Ugyanakkor szeretném leszögezni: a kisgyerekek esetében még nem szabad, hogy a versenyzés legyen a cél.”

Szegedi Dániel ezt mondja edzőjéről:

„Tavaly októberben igazoltam Szolnokra, Török Ferenc azóta foglalkozik velem. Nagyon szeretem őt, remekül kijövünk. Ennek a jó kapcsolatnak is köszönhető, hogy átlendültem a holtponton, és elérkezett számomra a várva várt áttörés nemzetközi porondon.”

(Kiemelt képünkön balról: Kósa Miklós, Petrov Árpád és Török Ferenc)