Ökölvívás: vegyes érzések az ifjúsági világbajnokság után

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, összesen 13 magyar fiatal indult el az évad legfőbb korosztályos ökölvívó-világversenyén, az ifjúsági világbajnokságon, amit Montenegróban rendeztek meg. Bár a csapat érmes reményekkel szállt ringbe, a dobogóra végül egyik bokszolónk sem állhatott fel. Ehhez a legközelebb hárman álltak: Kozák Kevin, Németh Brendon és Varga Sára is a negyeddöntőben búcsúzott.

„Vegyes érzések kavarognak bennem – kezdi az értékelést Ács József, a korosztályos válogatott szövetségi edzője. –

Rendkívül motiváltan várták a vébét a fiatalok, ennek megfelelően szinte mindenki a tudásának megfelelően bunyózott, kiadták magukból a maximumot a fiatalok, kár, hogy végül ez az érmek számában nem mutatkozott meg. Ettől függetlenül elégedett vagyok az ökölvívóinkkal.

Kozák Kevin az első mérkőzésén azt a bolgár ellenfelét győzte le, akitől tavasszal az ifjúsági Eb-n kikapott; sikerült a visszavágás, aminek nagyon örülök, hiszen látszik rajta a fejlődés. Kínai riválissal szemben esett ki, de az is szoros összecsapás volt, ám így is pontszerző helyezést ért el. Németh Brendon a kevésbé tapasztalt versenyzőink közé tartozik, ám szép eredményekkel zárta az elmúlt hónapokat; szívvel-lélekkel küzdött a negyeddöntőben az ír Európa-bajnok ellen, állta a sarat. Sára meccsén az elejétől kezdve érződött, hogy a bíró valamiért ki van élezve a versenyzőnkre, aminek nem tudjuk a miértjét. Irányította a meccset, szépet talált rögtön az elején, de jött a meglepetés, az azeri helyett Sárára számoltak. Ez még kétszer megismétlődött, véget is ért a meccs. Nagyon sajnálom, mert rengeteget dolgozott, hogy visszatérjen a sérüléséből, le a kalappal előtte, példaértékű munkát végzett.”

A kétszeres ifjúsági Eb-ezüstérmes, junior Európa-bajnok Nileborg Krisztiánnak végül egy nyert meccs jutott, ő a nyolcaddöntőben esett ki.

„Krisznek most nem jött ki a lépés, azt láttam, hogy az izraeli ellenfelével szemben az első menetben elveszítette mentálisan a fonalat, inkább az ereje vitte előre, amit kihasznált a riválisa. Nem tudta kihozni a maximumot, ám továbbra is óriási a potenciál benne, szerintem nem kérdés, hogy a befektetett energia meghozza majd a gyümölcsét neki a későbbiekben. Kiemelném még Benedek Péter és Mészáros Márkot is, de

mindenkire büszke vagyok!

Az ifjúsági vb-n szerepelt magyar válogatott:

Talpas Roxána (48 kg), Nyögéri Sára (52 kg), Varga Sára (57 kg), Rába Noémi (60 kg), Müncz Kata (63 kg), illetve Kozák Kevin (54 kg), Benedek Péter (57 kg), Frank Dániel (60 kg), Mailát András (63,5 kg), Nileborg Krisztián (75 kg), Váradi Sándor (80 kg), Mészáros Márk (92 kg), Németh Brendon (+92 kg).

Az ifjúsági ökölvívók november második felében országos bajnokságon szerepelnek Fehérváron.

(Kiemelt képünkön: az ifi vb-n résztvevő magyar csapat Forrás: MÖSZ)