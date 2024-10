Úszás: Bartalos Anna világbajnokként debütált nyílt vízen

Álmodni sem igen lehet nagyobbat úszópalántaként annál, mint ami 2024-ben valósággá lett egy 2010-es születésű leányzó életében:

debütánsként előbb kontinensbajnokságot nyert, majd korosztályos világbajnokká avanzsált a 14-16 évesek nyílt vízi váltójának tagjaként.

Hatalmasat fordult a világ ebben az esztendőben Bartalos Annával – értettünk egyet beszélgetésünk nyitányaként a Tatabányai VSE sikeredzőjével, Sirkó Andrással, akinek alighanem legtehetségesebb tanítványa rögtön a csúcsra érkezett fel pályafutásának olyan évében, amikor először indulhatott „szabadtéri” világversenyen.

„Korábban nem válhatott nyílt vízi vb-szereplővé, mivel az idén lépett fel abba a korosztályba, amelynek képviseletében már ott lehetett a hosszútávúszók nemzetközi csúcsviadalain is” – mondta a tréner, akit a magyar úszósport egy újabb talentumának a bemutatására kértünk. Fogalmazhatunk persze úgy is: az egyik újabb nagy tatabányai tehetségre voltunk közelebbről kíváncsiak, hiszen Bartalos Anna klubtársa a sportág egy másik, már világszerte ismert óriási ígéretének, a Kocsis Márta istápolta Jackl Viviennek, aki medencében lett alig tizenöt évesen felnőtt Európa-bajnok is, és jutott ki roppant fiatalon a nyári, párizsi olimpiára.

Anna szintén medencés versenyzőnek számít, aki idén próbálta ki magát a nyílt víziek világában is, méghozzá rögtön hatalmas sikerrel – szembesítettük az óhatatlanul kettősséget teremtő sajátos helyzettel Sirkó mestert.

„Ami azt illeti, korábban nekem sem volt még nyíltvízi úszóm, tehát teljesen újdonság volt mindkettőnk számára ez a műfaj, de szakértő kollégáim, így Gellért Gábor, a nyílt vízi kapitány is biztattak bennünket, hogy próbáljuk meg.

Érmet prognosztizáltak, és ez be is jött,

hiszen bár edzettünk nyílt vízre is, de kellemes meglepetés volt,

hogy a nyári, bécsi Európa-bajnokságon egyéni ezüst és egy váltóarany lett Annáé, s ugyanígy duplázott a szeptemberi, szardíniai utánpótlás-világbajnokságon is...

Akkor most medence vagy nyílt víz? – álltunk elő az óhatatlanul adódó dilemmával.

A medencében is jók az eredményei, de szerencsére nem igazán kell még választani, hiszen van még csaknem négy éve itt, az utánpótlás-korosztályban, vagyis egyelőre párhuzamosan visszük tovább a kettőt.

Aztán egy idő után, amikor besűrűsödik a nemzetközi versenyprogram, majd dönteni kell, de ez egyelőre odébb van...”

Mit kell tudni a tanítványról? – tértünk vissza az alapkérdésre.

„Anna észak-komáromi születésű, szlovák-magyar kettős állampolgár. Ott kezdtek, s onnan kerültek át hozzánk 2019-ben a bátyjával együtt, azóta is gyakorlatilag naponta járnak át Komáromból Tatabányára a délutáni edzésekre. A reggeli edzésekkel pedig az a helyzet, hogy küldöm az edzéstervet, s ők ott odahaza, helyben megoldják a penzumot, vagy Észak-Komáromban, vagy a komáromi úszóklubon belül. Egyelőre ez a felállás, Anna ott is tanul, magyar nyelvű általános iskolába jár, most kilencedikes. Nagyon szorgalmas, jó tanuló, és olyan magyar nyelvű gimnáziumba fog kerülni, ahol abszolút támogatják a sportot, s a reggeli edzésekre valószínűleg hozzánk fog Tatabányára átjárni, a jelek szerint megoldható a dolog.”

