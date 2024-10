Kézi: a SZISE és az FTC kezdett a legjobban az U20-as női élvonalban

Szeptember elején megkezdődött a korosztályos kézilabda-bajnokságok 2024/2025-ös évada, ennek megfelelően a hónap első napjaiban már az – U19-es helyett immár – U20-as női élvonalbeli pontvadászat is elstartolt.

Azt mondani sem kell, ennyi idő után még korai jósolni a végkifejlet kapcsán, azt viszont érdemes megvizsgálni, hogyan kezdtek a csapatok; azt a tabellákra tekintve hamar meg lehet állapítani, hogy az akadémiai együttesek mellett a több, nem akadémiai klub gárdája is ott áll a legjobbak között.

A lebonyolítás (a már említett megemelt korosztályon kívül) nem változott, ismét Keleti és Nyugati csoportra lett felosztva a mezőny, az utóbbiban pedig

remekül rajtolt a címvédő Szent István SE, amely százszázalékos mérleggel áll az élen.

A fővárosiak nem titkolt célja, hogy ismét megszerezzék az aranyérmet, ehhez pedig már meg is tették az első négy lépést. Sorozatban a Nemesvámos, a Fehérvár, a NEKA és a Kozármisleny együttesét győzték le magabiztosan, a legszorosabb összecsapást a fehérváriak ellen játszották, de akkor is nyolc góllal nyertek.

A SZISE-t három nyert és egy vesztett meccsel követi a Mosonmagyaróvár, a Győri ETO és a Mohácsi TE.

A Szent István SE jól kezdte az új idényt Forrás: SZISE

A Keleti-csoportban a Ferencváros vezeti a tabellát, a SZISE-hez hasonlóan

négyből néggyel állnak a fővárosi zöld-fehérek.

Előbb a Szeged és a Váci NKSE ellen is sima mérkőzésen szereztek két pontot, majd következett a Vác és a Kisvárda elleni összecsapás; előbbit 37–36-ra nyerték meg otthon, utóbbit 32–29-re idegenben.

Keleten is találunk olyan együtteseket, amelyek kétpontos távolságból követik az elsőt: a győztes meccsei mellett egyet veszített a már emlegetett Vác és Kisvárda is, ami még inkább felértékeli az FTC sikereit, mellettük a DVSC is hat egységgel üldözi a Ferencvárost.

(Kiemelt képünkön, labdával: az FTC-s Balogh Veronika Forrás: FTC Kézilabda Akadémia)