Jégkorong: nyitva a kapu a fiatalok előtt a felnőttválogatottban

Fiatalításba fogott Majoross Gergely szövetségi kapitány a felnőtt jégkorong-válogatott élén. A nyár végi, szlovákiai olimpiai selejtezőtornán három újoncot is avatott: Horváth Alex (18), Horváth Bence (20) és Szongoth Domán (16) is először szerepelt a nagycsapatban. Rajtuk kívül a 18 éves Nemes Márton is újra meghívót kapott; ő lassan egy éve állandó tagja a nemzeti együttesnek, tavasszal például részese volt divízió I/A-csoportos vb-n győztes, az elitbe feljutó gárdának is.

Nem a kísérletezés jegyében próbáltuk ki az újoncokat, hanem azt tartottuk szem előtt, hogy az aktuálisan legerősebb keretet állítsuk össze.

És a fiatalok a selejtezőtornán igazolták is a teljesítményükkel, hogy helyük van a nagyválogatottban. Ez mindenképpen örömteli, és valamelyest

bátorít is minket arra, hogy adott esetben másoknak is megadjuk a bizalmat

– mondta a felnőttválogatottat május óta irányító Majoross Gergely az Utánpótlássportnak.

A nagyválogatott először 2008-ban, Szapporóban került fel az A-csoportba, majd az idén már negyedszer harcolta ki a feljutást. Ugyanakkor bennmaradni még soha nem tudott a csapat a legjobbak között, adódik tehát a kérdés: mire van szükség ahhoz – különösen az utánpótlás-nevelést illetően –, hogy a hazai jégkorongsport hosszabb távon is megragadjon a topszinten?

Vannak feltörekvő fiataljaink, és közülük mostanra mind többen játszanak külföldi, magasan jegyzett utánpótlás-bajnokságokban, a svéd, a finn vagy a cseh juniorligában.

Ez mindenképpen pozitív tendencia, de a cél persze az, hogy idővel felnőttszinten is a topbajnokságok valamelyikében szerepeljenek. Ám a juniorból a felnőttkorba történő átmenet hatalmas lépcsőfok; akkora, amit a fiatalok nem biztos, hogy azonnal képesek ugrani. Természetesen igyekszünk a játékosoknak segíteni, tanácsokkal ellátni őket, hogy megfelelően tudják építeni a karrierjüket.

A magyar hokisport szintlépésében az jelentene igazi áttörést, ha lenne olyan sztárjátékosunk, akit, mondjuk, draftolnak és aztán játszik is az NHL-ben, esetleg valamelyik európai topbajnokságban nyújt kiemelkedőt,

és válik igazi meghatározóvá nemzetközi szinten. A hosszú távú céljaink közül az egyik legfontosabb, hogy minél hamarabb kineveljünk ilyen játékost. Ez a sportág elismertsége és népszerűsége miatt is kulcsfontosságú lenne.”

(Kiemelt képen: Szongoth Domán Forrás: MJSZ)