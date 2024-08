Vívás: „Az olimpia megerősít abban, hogy miért dolgozom” – Wimmer

Az UTE 18 éves párbajtőrözője, Wimmer Dorina az utolsó utánpótlásévada előtt áll.

A Bakodi Róbert által edzett kiválóság az elmúlt esztendőkben nemcsak a korosztályos versenyeken ért el kimagasló sikereket, hanem tavaly például tagja volt a krakkói Európa Játékokon (amely a csapat Európa-bajnokságnak felelt meg) ezüstérmes női párbajtőr-válogatottnak is.

Az elmúlt idényben Gachályi Gréta, Nagy Blanka és Salamon Réka társaságában csapatbronzot nyert a nápolyi junior Eb-n, egyéniben azonben sem ott, sem a korosztály rijádi világbajnokságán nem jött ki a nagy eredmény. Ebben szerepe volt azért a sorsolásnak is, hiszen Dorina mindkét eseményen a későbbi aranyérmestől kapott ki.

„Az előző szezonban összességében stabilan teljesítettem, de a végére kicsit elfáradtam, így az Eb és a vébé után maradt bennem hiányérzet – mondja. – A csapatbronznak viszont nagyon örültünk, az érem jót tett a lelkünknek. Az Eb-n csapatban az elődöntőben egy tussal kaptunk ki az ukránoktól, és igazából az ilyen esetek jellemezték az elmúlt évemet. Remélem, hogy legközelebb mi jövünk ki jobban a hasonló helyzetekből.

Fura belegondolni, hogy az utolsó utánpótlásévem előtt állok, de nagyon várom a következő évadot.

Természetesen szeretnék minél jobban szerepelni a válogatókon, ott lenni a világversenyeken és azokon kihozni magamból a legtöbbet.”

Wimmer Dorina motiváltan kezdi meg az utolsó juniorévét Forrás: Magyar Vívó Szövetség

Dorina mellett Büki Lili, Kun Anna és Muhari Eszter vívott a tavalyi Eb-ezüstérmes csapatban, ebből négyesből az idei, szintén ezüstöt hozó kontinensviadalra Muhari maradt meg (mellette Dékány Kinga, Gnám Tamara, Nagy Blanka), aki aztán a párizsi olimpián remek vívással érdemelt ki egyéni bronzérmet.

Nagyon nehéz bekerülni a felnőttválogatottba, de miután már sikerült, bizakodóan dolgozom azon, hogy újra ott legyek.

Elsősorban az a fontos, hogy kijussak a világkupákra, aztán persze azokon is jól kell szerepelni. Muhari Eszter nagyon jó barátnőm, nagyszerű érzés volt látni a sikerét az olimpián. Ráadásul úgy szurkolhattam neki, hogy Párizs előtt két hétig közös edzőtáborban én is segítettem a felkészülését. Már a tokiói olimpiát is úgy néztem, hogy jó lenne ott lenni a következőn. Ez az olimpia viszont más volt. Itt már részt vettem a kvalifikációban, beleláttam, hogyan működik az egész, és nagy versenyeken vívtam azokkal, akik ott voltak Párizsban. Egy ilyen olimpia hatalmas motivációt és löketet ad a folytatáshoz, és megerősít abban, hogy miért dolgozom. 2028-ban én is szeretnék ott lenni Los Angeles-ben.”

(Kiemelt képünkön: Wimmer Dorina a rijádi vb-n Forrás: FIE)