Birkózás: Czakó Zoltán ezüstérmet szerzett az U17-es világbajnokságon

Ahogyan hétfőn beszámoltunk róla, a Jordániában zajló U17-es birkózó világbajnokságon a kötöttfogásúak között hétfőn a 110 kilogrammos Czakó Zoltán döntőbe jutott, és az is eldőlt, hogy a 48 kilogrammos Szuromi László és az 55 kilogrammos Zsitovoz Petro pedig a bronzéremért folytatja majd kedden.

A hazai szövetség beszámolója szerint Czakó nagy csatában győzte le a grúzt és a törököt, a tavalyi vb-döntős indiait viszont 18 másodperc alatt fektette kétvállra az elődöntőben, a keddi fináléban viszont

az ukránnal már nem bírt, így második lett.

Jankovszkij technikai tussal győzte le Czakót.

Szuromi a törököt és a kirgizt múlta felül, a döntőbe jutásért azonban kikapott az üzbégtől, majd a bronzcsatában az orosztól is. Zsitovoz jordániait, románt és fehéroroszt győzött le, ráadásul az elődöntőben hatpontos előnyben volt, amikor kétvállra fektette őt az amerikai. Petya nagyot küzdött a harmadik helyért is, de az 1-1–es taktika az üzbégnek kedvezett, így Szuromihoz hasonlóan Zsitovoz is ötödik lett.

A kötöttfogásúak közül többen kedden kezdték meg a szereplést a vb-n: elsőként a 92 kilós Budai András lépett szőnyegre, aki technikai tussal kikapott a némettől, akárcsak a 60 kilós Olasz Bende is, akit az amerikai múlt felül, majd a 71 kilós Kolompár Imrének sem sikerült a győzelem, őt a kínai győzte le. A három magyar versenyző közül végül csak Budai került vigaszágra.

(Kiemelt képünkön: Czakó Zoltán (pirosban) a döntőben Forrás: MBSZ)