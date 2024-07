Úszás: tovább gyarapodhat a magyar éremállomány junior nyílt vízi Eb-n

A szokásos három korcsoport, vagyis a 14-15, a 16-17 és a 18-19 esztendősök kontinensviadalának ad otthont péntektől vasárnapig az osztrák főváros, amelynek egyik jeles vizes intézményében,

az Új-Duna Evezős Központban küzdenek meg a maratonisták mindkét nemnél: a legifjabbak, a serdülők az 5, a „középkorúak”, vagyis az ifik a 7,5, míg a legidősebbek, a „valódi juniorok” az olimpiai, tehát a 10 kilométeres távon.

Az első két napra programba iktatott egyéni viadalok után a befejező napon, vasárnap következnek a vegyesváltók, amelyekre hat kilométeres penzum vár, a négy csapattagra egyenként és egyformán 1500 méter. Mindkét stafétát – összevont korosztályokról lévén szó a 14-16 és a 17-19 évesekét egyaránt - két ifjú hölgy és két legény alkotja.

A nyílt víz legalább annyira „fekszik” a mieinknek, mint az uszodáké. A bécsi Európa-bajnokság a maga nemében az 54-es sorszámot viseli, s ezen is

nagyszerű magyar szereplésre számíthatunk, egyfelől a hagyományok okán, másfelől azért, mert ezúttal is bőségesen akadnak a csapatban kiemelkedő képességű úszók.

Várakozásunk megalapozottságának alátámasztására elegendő az utóbbi bő fél évtized öt Eb-jének magyar mérlegét visszaidéznünk (s legalább zárójelben odabiggyeszteni a nemzetek pontversenyében produkált helyezésünket is): 2017-ben két arannyal, két ezüsttel és három bronzzal zártunk (2. hely), 2019-ben 2,3,2 (1.), 2021-ben 4,0,1 (1.), 2022-ben 2,1,1 (3.), 2023-ban pedig – minden idők magyar nyílt vízi rekordjaként! – 2 arany,1 ezüst és 1 bronz (1. hely) lett az össztermés. Nem akármilyen széria...

A tavalyi korosztályos Európa-bajnokságon, Korfun a talán leglátványosabb sikerünket avató vegyesváltóban, amely a 17-19 éveseknél lett Európa-bajnok, utolsó emberként az a Kovács-Seres Hunor indult, aki az első helyre hozta be a négyest. Biztató ómennek minősíthetjük, hogy az idén utolsó éves junior Dunaújvárosból e hét végén Bécsben is rajthoz áll, s bízhatunk benne, hogy világ- és Európa-bajnoki aranyakban bővelkedő eddigi kollekciója az osztrák metropoliszban is gazdagodni fog, nemcsak a kvartettben, hanem az egyéniben is remélt diadalai eredményeképpen. S abban is biztosak lehetünk, hogy akadnak majd honfitársai (-társnői is), akik szintén hozzáteszik majd a magukét a csapat teljes medálgyűjteményéhez.

A magyar csapat:



Abonyi-Tóth Glenda, Bartalos Anna, Flück Nóra, Györffy Lili Anna, Hartmann Máté, Huszti Márton, Kammerer Kitti, Kárpáti Máté, Kovács-Seres Hunor, Kreisz Bálint, Lévai Máté, Nagy Napsugár, Nett Vivien, Pálházi Léda, Poteczin Dániel, Tóth Olivér, Varga Levente

(Kiemelt képünkön: tizenhét versenyző igyekszik folytatni az ér(d)emdús hagyományokat Forrás: musz.hu/Facebook)