Párizs 2024: tíz magyar korosztályos sportolónak szurkolhatunk

Magyarország 180 sportolóval – 93 férfi és 87 nő – vesz részt a párizsi ötkarikás játékokon, és

a küldöttségben 10 olyan fiatal követelt helyet magának, aki a saját sportágában még korosztályos versenyzőnek számít.

Érdekesség, hogy az utánpótláskorúak táborában csupán egyetlen férfiversenyzőt találunk, és a kora alapján ő is csak éppen hogy felfért a listánkra. Az olimpia hivatalosan a pénteki megnyitó ünnepséggel kezdődik, de a női kézilabda-válogatott már csütörtökön pályára lép a franciák ellen. Ebben a csapatban érdekelt összeállításunk egyik kiemelkedő reménysége.

CSIKÓ A CSAPATBAN

A Ferencváros 19 éves játékosa, Simon Petra tavaly októberben kapott először meghívást a felnőttválogatottba, előtte a korosztályos nemzeti együttesekben villogott – a 2023-as junior Eb-győzelem alkalmával a torna legjobbjának is megválasztották. Az irányító a „nagyok” között sem jött zavarba, az osztrákok ellen hét góllal debütált, az év végén vb-n segítette az együttest, az idén tavasszal pedig az olimpiai selejtezőn is számított rá Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

Simon Petra az egyetlen utánpótláskorú magyar kézilabdázó – és egyáltalán csapatsportoló – lesz az olimpián Fotó: MKSZ/Kovács Szilárd

Közben a klubjában is megmutatta a tehetségét, a zöld-fehérekkel az NB I-et és a Magyar-kupát is megnyerte; a mutatott teljesítményének köszönhetően bekerült az olimpiai keretbe, így a csapatsportokban ő lesz az egyetlen magyar utánpótláskorú résztvevője a játékoknak.

TINIKVARTETT A MEDENCÉBEN

Az úszók a harmadik hivatalos versenynapon mutatkoznak be. Ebben a sportágban négyen alkotják az utánpótlást reprezentáló magyar kontingenst az októberben 16 éves Jackl Vivien, s az egyformán 18 esztendős Ábrahám Minna, Molnár Dóra és Pádár Nikolett személyében.

A tatabányai Jackl, aki Párizsban 400 vegyesen és 1500 gyorson indul, ebben az évben ugrásszerű fejlődésről tett tanúbizonyságot, mindkét számban megúszva az olimpiai rajthoz szükséges szintet. Így miközben eredendően a július végi hazai serdülőbajnokságra készült, a „szintugrás” nyomán a kaposvári ob-jelenés helyett párizsi ötkarikás megméretés vár Kocsis Márta ritka nagy tehetségnek tartott ifjú tanítványára.

A 15 éves úszó Jackl Vivien a magyar küldöttség legfiatalabb tagja Fotó: Derencsényi István

Aki a július eleji ifi Eb-n végrehajtott medálhalmozás előtt a júniusi felnőtt kontinensvetélkedőn az 1500 megnyerésével nem csupán a századik magyar egyéni Eb-aranyérmessé avanzsált, hanem úszósportunk históriájának legzsengébb korú Európa-bajnokává is vált egyszersmind. Fő számában pedig második lett a szerb fővárosban, aminek kapcsán Sós Csaba szövetségi kapitány véleményét érdemes ideidézni:

Belgrádi ezüstje négyszáz vegyesen az olimpia előtt nagyon jó előjel, ugyanakkor ne tegyünk rá nagy terhet. Nagy dolog lesz, ha Párizsban döntőbe jut, hogy aztán ott mi lesz, majd meglátjuk...

Maradjunk is ennyiben.

A szegedi Pádár Nikolett volt a leggyorsabb a tinik között, aki elsőként, már tavaly ősszel olimpiai kvótát szerzett a 200 gyorson produkált idejével. És hogy szakmai előrelépése töretlen, azt érzékletesen mutatta meg példának okáért a júniusi, belgrádi felnőtt Európa-bajnokságon. Ahol is Gellért Gábor tanítványa – a 100 gyors bronzérmének megkaparintását követően – legerősebb számában eltaktikázta magát, s nem jutott tovább a selejtezőből. Utána viszont végig versenyezve az Eb-t benne volt az összes országos csúcsban, mindhárom aranyérmes váltóban és az ezüstérmesben is; összesen pedig hat medáliát gyűjtött be.

Olyan részidőket ment, hogy láthatólag felfelé ível a pályafutása

– mondta róla az úszókapitány.

Pádár Nikolett Fotó: Török Attila

Pádár, aki 200 gyorson úszott már ifi Európa-csúcsot is, tízszeres korosztályos Európa-, s ötszörös ifjúsági világbajnok. Felnőttvébén egyéniben és váltóban is volt már döntős, az év elején, Dohában vb-hatodikként végzett a 200 gyors fináléjában. Valami hasonlót feltétlenül produkálhat a párizsi olimpián is, míg egy – csak nagyon titokban remélt – ötkarikás szólóérem a példátlan bravúrra képes tinédzserek külön kategóriájába emelné át őt.

Ábrahám Minna nyugodtan nevezhető a véghajrák roppant hatékony emberének. Már pusztán azért is, mert – miközben váltótagként eleve biztos párizsi utazónak számított – egyéniben csak a legeslegutolsó úszásával tudta a párizsi repülőjegyet érő olimpiai A szintet teljesíteni. Az UTE Amerikában egyetemista versenyzője – már itthoni mestere, Magyarovits Zoltán vezénylete mellett – június végén Belgrádban vágta ki a rezet 200 gyorson, ahol is a döntőben úgy szerezte meg élete első felnőtt Eb-érmét (ezüstöt), hogy hónapokig tartó üldözőversenyt lezárva végre átlépte a szám ötkarikás „határ-idejét”.

Ábrahám Minna Fotó: Derencsényi István

A sikeres hajrázó minősítést már korábban is kiérdemelte, főleg a korosztályos vb-k és Eb-k váltóinak befejező embereként, a szerb fővárosban pedig a teljes felnőtt Eb legeredményesebb úszója lett hat érmével (3 arany, 3 ezüst) úgy, hogy összes stafétánkat az első helyen hozta be a célba. Szép lenne, ha Párizsban ő is és Pádár Nikolett is döntőzne 200-on, emellett közösen segítenék hozzá emlékezetes fináléhoz a 4x200-as gyorsváltónkat is.

A Budafóka csillaga, a nagykorúvá válását június végén ünnepelt Molnár Dóra decemberben úszta meg fő számában, 200 háton az olimpiai A szintet, de az egyénin túl a női négyesben is számíthat rá a kapitány Párizsban, méghozzá sprinterként vetheti be a 4x200-as (meg esetleg a 4x100-as) gyorsváltóban. Stabilitására legutóbb a júliusi ifi Eb-n szolgáltatott újabb példát: a hátdöntőben szerzett ezüst mellett stafétatagként is megbízható teljesítményt nyújtott. Persze nem 2024-ben igazolta először tehetségét. Olyannyira nem, hogy korosztályos éveiben négy ifjúsági világbajnoki titulust és nyolc ifi Európa-bajnoki aranyat gyűjtött, ráadásul már 16 évesen felállhatott a dobogó alsó fokára legkedvesebb úszásnemében és távján felnőtt-kontinensviadalon, jelesül a 2022-es római Eb-n. Tavaly, pályafutása első felnőtt-világbajnokságán a nyolcadikként végzett 4x200-as gyorsváltóval már megízlelhette, milyen érzés világverseny fináléjában szerepelni.

Molnár Dóra Forrás: olimpia.hu

Az idén egyéniben is szerezhetett hasonló tapasztalatot, hiszen a dohai vb-n a staféta tagjaként és 200 háton egyéniben is a döntő hetedik helyén zárt, a felnőtt Eb-n pedig a 4x100-as váltóval – és a 4x200-as vegyes gyorsváltóval is – a dobogó tetejére állhatott fel Horváth Tamás tanítványa.

AZ EGY KÖR SPECIALISTÁJA

Az atlétáink sorában két korosztályos versenyző bújik meg. A 22 esztendős Molnár Attila ebben az esztendőben már kizárólag a felnőttek között versenyez, mivel 2024-ben az U23-asoknak nem rendeznek világversenyt. Ezt picit bánhatja, mert a legmagasabb utánpótlás-korosztály tavalyi kontinensviadalán bronzérmet szerzett Espoóban. Persze, az FTC 400 méteres síkfutója egy ideje már a nagyágyúk mellett igyekszik helytállni, és igen elismerésre méltó eredményekkel büszkélkedhet. Az olimpiai szintet tavaly júliusban teljesítette a székesfehérvári Gyulai István Memorialon, az akkori 44.98 másodperc saját országos rekordjának a beállítása is volt egyben.

Molnár Attila Fotó: Koszticsák Szilárd

A korábban Veszprémben atletizáló kiválóság ezt a csúcsot 44.84 mp-re faragta a budapesti világbajnokságon, amelyen az előkelő 12. helyen zárt. Most márciusban pedig a glasgow-i fedett pályás világbajnokságon a 400 méteres versenyszámban minden idők legjobb magyar eredményét érte el a kiérdemelt ötödik helyével. A Karlik Pál által edzett villámléptű sportoló a vb elődöntőjében nem mellesleg 46.08 mp-s rövid pályás honi rekordot állított fel, majd a júniusi, római szabadtéri Eb döntőjében hatodik lett. A sokra hivatott sprinter az olimpián szeretne tovább javítani az országos csúcson, és ha összejön, bízik benne, hogy az minél jobb helyezést ér majd.

A magyar atlétikai küldöttség legfiatalabb tagja a 20 éves Spiller Tiziana lesz. A Budapesti Honvéd büszkesége a maratoni gyalogló váltó tartalékjaként vesz részt a játékokon.

Spiller Tiziana Forrás: BHSE

A MÁSIK FELÉÉRT IS KÜZD

A tekvondósok közül a 18 éves Márton Viviana szerepel az utánpótlás-korosztályba tartozó párizsi magyar olimpikonok listáján. A Madridban élő, de kezdettől fogva magyar színekben versenyző és pályafutását eddigi spanyol klubja helyett februártól már az UTE-ban folytató küzdősportos fiatal a márciusi, szófiai kvalifikációs viadalon vívta ki a jogot a párizsi indulásra. A francia fővárosban a 67 kilósok között indul, s ő maga úgy fogalmazott esélyeit illetően, hogy súlycsoportjában bárki, így ő is „odaérhet”, vagyis megszerezheti az aranyérmet. Úgy vélte, nem szabad sokat agyalnia, túlgondolnia a dolgokat, amikor a küzdőtérre lép, s akkor dobogón végezhet, a legnagyobb álma azonban az olimpiai arany.

A tekvondós Márton Luana nem titkolja, hogy éremért megy Párizsba Fotó: Borhy Mihály

Ikertestvérének, Luanának, aki tavaly felnőtt-világbajnoki címet szerzett 57 kilóban, a párizsi kvóta nem jött össze, ezért érte és helyette is harcol majd az ötkarikás elsőségért, melynek elérése magyar tekvondósként közös céljuk gyermekkoruk óta. Ami a legjobb eredményeit illeti, Viviana 2019-ben kadét Európa-bajnok volt 51 kg-ban, 2021-ben és 2023-ban ifjúsági Eb-t nyert a 63 kilósok kategóriájában, s a múlt évben az U21-esek mezőnyében is kontinenselső lett a 62 kg-osok súlycsoportjában.

KETTEN TÖBB HAJÓBAN

Nem túlzás, 2024 a berobbanás éve volt a kenuélvonalba a 19 éves Kiss Ágnesnek: a szegedi versenyző már az elmúlt esztendőkben is bizonyított, tavaly pedig egészen hihetetlen mérleggel zárta az évadot, hiszen az ifjúságiak között a világ- és az Európa-bajnokságon is hibátlan teljesítménnyel zárt, három-három aranyérmet szerezve, ráadásul a felnőtt Eb-nek megfelelő Európa Játékokon egy bronzérmet is kiérdemelt.

A kenus Kiss Ágnes előbb letudta az érettségit, majd kijutott az olimpiára Forrás: MKKSZ

A mostani szezon elején viszont a sporton kívül is akadt komoly próbatétel az életében: a válogatók közepette érettségizett, amely után csúcsformába lendült. Előbb a felnőttvilágkupán szerzett két érmet, majd Európa-bajnok lett a „nagyok” között, mindkétszer hazai pályán, Szegeden. Remeklésének eredményeként ő lesz az egyetlen magyar női kenus Párizsban, aki két számban (C1 200, C2 500) is megméretheti magát. A kajakszakágban a 20 éves – korosztályos világ- és Európa-bajnok – Fojt Sára került be utánpótláskorúként a küldöttségbe: a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia sportolója a már emlegetett szegedi felnőtt Eb-n két számban is aranyérmet szerzett, jól hangolt az ötkarikás játékokra, amelyen K2 és K4 500 méteren is figyelhetjük majd.

Fojt Sára (balra) és Pupp Noémi Forrás: MKKSZ

(Kiemelt képünkön: Jackl Vivien Fotó: Papajcsik Péter/Index)