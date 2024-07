Kézilabda: nem jutott nyolc közé a junior férfiválogatott az Eb-n

Hiába nyert korábban a csehek és a románok ellen is a magyar junior férfi kézilabda-válogatott a szlovéniai korosztályos Európa-bajnokság D jelű csoportjában, szombatona norvégoktól elszenvedett vereség megpecsételte Sótonyi László csapata sorsát.

A Celje városában rendezett találkozó kiélezett küzdelmet hozott, sokáig fej-fej mellett haladtak a felek, a félidőben 21–19-re vezettek az északiak. Tíz perccel a meccs vége előtt még mindig csak egy góllal volt lemaradva a magyar együttes (29–28), a hajrában azonban a norvég gárda játszott koncentráltabban, és

végül 35–32-re nyerte meg az összecsapást.

A váloagtottban Kovács Tamás tíz, Barna János hét gólt szerzett a norvégok ellen. A vereség azt jelenti, hogy a folytatásban a 9-16. helyért játszhat a magyar együttes.

„Ebben a harcban nemcsak mentálisan, hanem is fizikálisan is felőrlődtünk – mondta a meccset követően Sótonyi. – Nagyon jól egy-egyező ellenfél ellen játszottunk, amire készültünk is, mégsem tudtunk velük mit kezdeni. A norvégok magasabbak, izmosabbak, nehezebbek voltak, ezzel együtt a támadásainkkal nem volt gond, a védekezésünkben viszont már akadtak problémák. A fiúk hozzállásával elégedett vagyok. El kell fogadni, hogy a norvég csapat erősebb. Mi küzdünk tovább, hogy nyerjünk még mérkőzéseket az Eb-n.”

FÉRFI JUNIOR EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZLOVÉNIA

D csoport, 3. mérkőzés

Magyaroszág–Norvégia 32–35 (19–21)

(Kiemelt kép forrása: Magyar Kézilabda Szövetség)