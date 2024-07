Családban marad: a YouTube-sorozat vendége Fazekas Nándor és Gergő

Az UP Sport YouTube-csatornáján látható sorozatban olyan családi kötelékeket mutatunk be, amelyekre messzemenően igaz a mondás: volt mit örökölni. A Családban marad júliusi vendégei Fazekasék; a kézilabda-válogatottban 238 alkalommal szereplő, olimpiai negyedik helyezett klasszis kapus, Nándor és kézilabdás fia, a 20 éves Gergő, aki az idén a felnőttválogatott tagjaként Európa-bajnoki ötödik lett, majd az olimpiára is kijutott.

Az Utanpotlassport.hu – a Decathlon támogatásával készített – YouTube-sorozatában neves sportolókat és ígéretes sportoló gyermekeiket kérjük a kamera elé, hogy megtudjuk, mi az, amit a fiatalok otthonról hoztak magukkal; mennyiben segíti vagy éppen hátráltatja a karrierjüket, hogy van kihez hasonlítaniuk magukat, az eredményeiket, segítség vagy teher, hogy van kire felnézniük, van honnan meríteniük? A Családban marad mostani vendégei Fazekasék: a kézilabda-válogatottban 238 alkalommal szereplő, olimpiai negyedik helyezett klasszis kapus, Fazekas Nándor és kézilabdás fia, a 20 éves Fazekas Gergő, aki 2023-ban U21-es világbajnoki ezüstérmet szerzett, az idén pedig a felnőttválogatott tagjaként Európa-bajnoki ötödikként zárt, nem sokkal később pedig az olimpiára is kijutott, míg klubjával, a Plockkal előbb a lengyel kupát, majd óriási izgalmak közepette – mindkét döntős meccsét hetespárbajban megnyerve – a bajnoki aranyat is elhódította. Az Utanpotlassport.hu munkatársa, Nagy Dániel által készített beszélgetésben, szóba kerül, hogy Gergő ugyanabban a németországi csarnokban lőtte élete első felnőtt-válogatottbeli gólját, mint amelyikben kiskölyökként először látta játszani édesapját; hogy álmodik-e arról az apuka, hogy három kézilabdás fiát egy csapatban lássa szerepelni és arról is, hogy mennyire izgul, amikor Gergő a kapussal szemben odaáll a hétméteresvonalra. A további epizódokban szintén olyan fiatal sportolók és korábbi klasszis élversenyző felmenőik lesznek a főszereplők, akiknek pályája, egymáshoz való kötődése, sport iránti elköteleződése példaként, mintaként szolgálhat a mai tizenévesek, a gyermekeik sportágválasztása előtt álló szülők és minden sportkedvelő számára. A Fazekasékkal készült interjú itt tekinthető meg: A sorozat korábbi adásai itt láthatók: Kulcsárék Imréék Kenézék Mizsérék Balzsayék Iratkozz fel az UP Sport YouTube-csatornájára, hogy ne maradj le egyetlen filmünkről sem:



https://www.youtube.com/channel/UCSGNC33H1aMhtQuMM-71q-g (Kiemelt képünkön: Fazekas Nándor és Fazekas Gergő az UP Sport stúdiójában)