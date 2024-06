Kézilabda: Takács Maja meg sem állna az aranyig az első világversenyén

Július elsejétől Svédországban, a nyílt Európa-bajnokságon szerepel a serdülő leány kézilabda-válogatott. A 2008-as és 2009-es játékosok alkotta nemzeti csapat 2022-ben kezdte el a közös munkát, tavaly már Olimpiai Reménységek Versenyén is járt (amit megnyert) Lengyelországban, idén pedig Négy Nemzet-tornán diadalmaskodott hazai környezetben.

A csapat Balatonbogláron, a Nemzeti Kézilabda Akadémián végzi a közvetlen felkészülést, a játékosok pedig már izgatottak a közelgő Eb miatt – ezt a csapatkapitány, Takács Maja is megerősíti.

„Nehéz, fárasztó évadon vagyunk túl, a hónap első felében a négyes döntőben is óriási volt a küzdelem, mindenki kiadta magából a maximumot. A felkészülés előtt volt egy hét pihenőnk, amiben sikerült picit feltöltődni – mondja a 15 éves átlövő. – Többször is találkoztunk az elmúlt hónapokban a válogatottban, időről időre érkeztek új játékosok, a társaság viszont nagyon befogadó, így sosem volt probléma a beilleszkedéssel. Ebben is igyekszem segíteni kapitányként, emellett, arra törekszem, hogy bármikor bármilyen problémával meg lehessen engem keresni.

A legfontosabb, hogy összetartsunk, és mindenki jól érezze magát.

Talán ez is a legnagyobb erősségünk.”

A Győri ETO utánpótlásában pallérozódó játékos a korosztálya, vagyis az U17 mellett az akadémia U19-es és az NB II-es együttesében is szerephez jutott az elmúlt évadban.

„Nagyon szerencsés vagyok, hogy az idősebbek között is játszhatok. Óriási élmény, ráadásul a felnőttharmadosztályban veretlenül elsők lettünk, így feljutottunk az NB I/B-be. Sajnos az U19-cel nem tudtunk odaérni a Final Fourba, viszont pozitívum, hogy a bajnok SZISE-t legyőztük az alapszakaszban! Remélem, ezeket a tapasztalatokat az Eb-n is tudom majd kamatoztatni.”

A magyar csapat a nyílt Európa-bajnokságon a román, a cseh, a spanyol és a ciprusi válogatottal csaphat össze a csoportkörben.

„Gőzerővel készülünk, mindenki száz százalékig arra törekszik, hogy kihozza a legjobbat magából. Az első pár meccsen lehet, hogy még látszódik az izgatottság, ám szerintem hamar feloldódunk majd, megszokjuk a helyzetet. A cél pedig egyértelmű: mindenki nyerni szeretne, meg sem akarunk állni az aranyéremig!”

