Kosár: Toman Zsófi sikeres nővérei nyomdokaiban járva lépdel előre

A Csata DSE 14 éves kosárlabdázója, Toman Zsófi nem csak a saját korosztályában, a serdülők között alkot maradandót, hanem a nála két évvel idősebbek, a kadétok mezőnyében is, ugyanis nemrég oroszlánrészt vállalt abban, hogy csapata bajnoki címet ünnepeljen az U16-os korosztályban. Ezzel is követve három korosztályos válogatott nővére (Petra, Dóra és Réka) példáját, akik az utánpótlássikerek után most már mindannyian az NB I/A-csoportban bontogatják szárnyaikat.

Mint arról korábban írtunk, a Tursics Krisztián vezette Csata DSE szerezte meg az aranyérmet a kadét leány kosárlabda-bajnokságban. Ugyanakkor rendhagyó módon a döntő legjobb játékosai két serdülőkorú fiatal, a 12 éves Halasy Enikő és a 14 éves Toman Zsófi voltak. A finálé legértékesebb játékosának választott Halasy mellett Toman is egy korosztállyal fiatalabbként tette le a névjegyét, méghozzá 13 pontot, 7 lepattanót, illetve 1-1 gólpasszt, szerzett labdát és blokkot jegyezve a BEAC elleni aranycsatában. Az országos döntő végeztével Zsófit csapata legjobbjának is megválasztották. „Szeptemberben én még a serdülők között kezdtem a bajnokságot, majd időközben felkerültem az idősebbek közé, és előbb még csak a kadétcsapattal edzhettem, majd idővel a meccseken is rendszeresen pályára léphettem, ami számomra kiváló fejlődési lehetőségnek bizonyult, sokat tanulhattam az U16-osok mezőnyében – mondta Toman az Utánpótlássportnak. – A csapat a szezon során jelentős változáson ment keresztül, de a végére nagyon összekovácsolódtunk. Bár fiatalabbként szerepeltem a csapatban, azt mondhatom, hogy ez cseppet sem jelentett gondot, hamar befogadtak a lányok, könnyen megtaláltuk a hangot egymással, illetve ugyanúgy Tursics Krisztián vezetőedzővel is. Az országos döntőben nagyon energikusan játszottunk, és a legjobb formánkat tudtuk megmutatni. Toman Zsófi Forrás: Tarr KSC Szekszárd Zsófi igazi kosaras családból származik, hiszen mindhárom nővére kiemelt reménysége a hazai utánpótlásnak. Az U20-as válogatott Toman Petra (18) a DVTK-val a közelmúltban felnőttbajnoki címet ünnepelhetett, míg az egyaránt U18-as válogatott ikrek, Toman Dóra (17) és Toman Réka (17) a Sopron Basket Magyar-kupa-győztes első csapatának voltak a tagjai ebben az évadban. „Rengeteget tudok tanulni a nővéreimtől, kiskorom óta mindig segítenek és támogatnak engem, és igyekeznek hasznos tanácsokkal ellátni. Jó példák vannak előttem, szeretnék én is hasonló utat bejárni, mint ők. A nagy álmom, hogy egyszer majd a felnőttválogatottban, illetve az Euroligában szerepeljek. Addig is a következő feladat Toman Zsófi előtt a serdülő országos döntő, amely csütörtök óta jelenleg is zajlik a Gabányi László Sportcsarnokban. A fiatal elmondta, szeretne duplázni, és a saját korosztályában is aranyérmet szerezni a társaival. (Kiemelt kép forrása: Tarr KSC Szekszárd)