Kézi: fiatalok, akik nem spóroltak a gólokkal az up-bajnokságokban

A korosztályos kézilabda-bajnokságok alapszakaszaiban egyaránt 26 mérkőzést játszottak a csapatok, arról pedig nemrég beszámoltunk, hogy a fiúknál és a lányoknál is kialakultak a június 8-9. között rendezendő négyes döntők párosításai.

A csoportokban számos csapat nyújtott remek teljesítményt, és kiemelkedő egyéni produkcióknak sem voltunk híján, legyen szó támadásról vagy védekezésről. Előbbinek egyik fokmérője a találatok száma: a góllövőlistákra tekintve láthatjuk, az éllovasok nagyobbik része már befejezte a szereplést erre az évadra, nem jutott be a Final Fourba.

Ilyen például az U20-as férfibajnokság Keleti csoportjában a legeredményesebbként záró Kardos Márton, aki utcahosszal nyerte meg a rangsort: 23 meccsen lépett pályára, s összesen 269 gólnál állt meg a hetedik helyen záró Budapesti Honvédban. A fiatal mélyről jött vissza, hiszen a koronavírus-járvány idején anorexiás lett, amiből visszaerősödött, ma pedig már alig lehet megállítani a pályán.

„A változtatásnak köszönhetően a pályán is egyre jobban éreztem magamat, javult a teljesítményem. Az előző és a jelenlegi évadban fogalmazódott meg bennem az, hogy akár komolyabb célokat is megfogalmazhatok; korábban kizárólag az volt a lényeg, hogy jól érezzem magamat a játék közben a csapattársaimmal, ami lényegében mostanra sem változott, de már az eredményre és a statisztikára is gondolok a meccsek közben.

Jó érzés ennyi gólt szerezni, de a közös siker fontosabb!

– nyilatkozta még az vad közepén Kardos az Utánpótlássportnak.

A honvédos fiatal 269-es eredményére egyet rátett az U19-es leánybajnokság Keleti csoportjában Kacsó Noémi, aki a bronzérmes Praktiker-Vác színeiben 270-szer talált be az ellenfelek hálójába – ő minden a 26 alapszakaszmeccsen pályára lépett. Tette mindezt az idősebbek között, hiszen ő még csak 16 esztendős.

Kacsó Noémi az ifjúsági válogatottban is bizonyíthat Forrás: NEKA

„A legfontosabb talán, hogy nem ijedek meg ettől a helyzettől, nem arra koncentrálok, hogy valaki idősebb nálam; arra törekszem, hogy én legyek a legjobb” – fogalmazott a honlapunknak a váci kézis.

Az U20-as férfibajnokságban Nyugaton az alapszakaszgyőztes Balatonfüred Kézilabda Akadémiáról került ki a góllövőlista első helyezettje, Urbán-Patocskai Csongor (192 gól/26 meccs), aki már gőzerővel készül a négyes döntőre, míg az U19-es lányoknál nyugaton szoros volt a befutó, Karé Kamilla (Siófok) 231-nél állt meg, néggyel maradt le tőle a nemesvámosi Kondor Vivien.

Még ennél is szorosabb volt a verseny az U18-as fiúbajnokság Nyugati csoportjában: Kunszt Milán (Elektromos SE) 189, Füstös Máté (Csurgó) 188, Vida Lázár (Pécsi Sportiskola) pedig 186 góllal zárt. Keleten a gyöngyösi Zakhar Levente 262-nél állt meg. Az U17-es lányoknál nyugaton Mészáros Anna (Csepel) jutott 260 fölé, pontosabban 269-ig, míg keleten a kisvárdai Karácsony Sára volt a legeredményesebb, 243-mal.

