A 42 éves Ian Thorpe a 2000-es és a 2004-es nyári olimpia úszóversenyeinek legnagyobb sztárja volt, előbb 400 gyorson, valamint a 4x100 gyorsváltó és a 4x200 gyorsváltó tagjaként nyert aranyat, négy év múlva 400-as címét megvédte, s győzött 200 gyorson is. Ezek mellé még három ezüst- és egy bronzérmet is begyűjtött a két olimpiáról, s további 13 világbajnoki címet is szerzett.

Ian Thorpe mellett Eberhard Gienger és Antonín Panenka lesznek még az esti gála díszvendégei.