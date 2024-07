Műúszás: a magyar csapatnak fontos lépcsőfok a budapesti szuperdöntő a 2028-as olimpiára építkezve

A Duna Aréna medencéinek vizei szerdán a világ élvonalába tartozó műúszóinak tréningezésétől volt fodros – pénteken ugyanis kezdetét veszi a sportág világkupa-sorozatának szuperdöntője, melyet vasárnapig tart. A július 5-ei megnyitón, este fél hétkor a nézők egy ünnepélyes megnyitót is láthatnak a verseny helyszínén, benne egy 80 szereplős koreográfiával – az eseményen jelen lesz Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó, Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, a NOB sportolói bizottságának tagja, és Kocsis Lili Exatlon-versenyző. A 2024-es lebonyolítás szerint a világkupa-sorozat négy állomásból tevődött össze, ennek végállomása a budapesti világkupa-szuperdöntő (World Cup Super Final), melyre az idény korábbi szakaszában szerzett pontok alapján lehetett indulási jogot szerezni – versenyszámonként a legjobb 12 nemzeti szövetség versenyzői indulhatnak, miközben legalább két megméretésen elindultak. A rendező ország sportolóira nem vonatkozik e korlát, ők minden számban indulhatnak a korábbi eredményeikre való tekintet nélkül.

Budapest korábban kétszer, 2018-ban és 2021-ben adott helyt világkupa-versenynek, míg a szuperdöntőnek öt év, vagyis 2019 után ismét.

Bár a vk-sorozat nem kvalifikál az olimpiára, a párizsi játékok előtti utolsó nemzetközi versenyeként tökéletes főpróbául szolgál a hazánkba látogatóknak. A szuperdöntőn 22 ország csapatai indulnak, a 18 olimpiai résztvevő nemzet közül 11 Budapesten is bemutatja tudását, köztük az ausztrálok, az egyiptomiak, a kanadaiak és a mexikóiak minden olimpiai számban szerepeltetnek versenyzőt – ezek a páros technikai és szabadprogram, míg a csapat technikai, szabadprogramok és az akrobatikus kűr.

A szerdai sajtónyilvános edzésen Magyarország, az Egyesült Államok és Aruba válogatottját lehetett látni (természetesen előtte-utána a többiek is gyakoroltak), ahogy bemutatóikat tökéletesítették, először zene nélkül, ütemes, katonás számolásra a vízben, majd zenére, elejétől végéig. Érdekesség, hogy a versenyzők minden mozdulata megkoreografált, már a pódiumon is, attól a pillanattól, amint előtűnnek a LED-fal mögül, egészen az utolsó hang megszólalásáig. Rövid időre egyébként a Himnusz egy részlete is felcsendült, nyilvánvalóan egyfajta tesztüzemként, és nem pedig mutatvány-háttérzeneként – a próba érthető, ha magyar győzelemre kerülne sor, esetén hibátlanul kell szóljon… Az edzők szinte együtt élnek a produkcióval a parton, a közös gyakorlást olykor egy-egy csatakiáltás, vagy „gyerünk!” előzi meg, és „bravó!” követi, melyek a visszhangnak köszönhetően sokáig hallhatók is maradnak.

A mieinknek négy számban lehet drukkolni: a 17 éves Barbócz Blankának és a közel egy évvel fiatalabb Bastianelli Angelikának világbajnoki tapasztalata is van páros technikai és szabadprogramban, szerepeltek Fukuokában 2023-ban és Dohában 2024-ben is ezekben a számokban. A tavalyi vk-szériában szintén három forduló előzte meg a spanyolországi Oviedóban rendezett finálét, melyre a páros kijutott a két korábbi, a kanadai Markhamban és a franciaországi Montpellier-ben nyújtott teljesítményük és szerzett pontjaik alapján. A vk-döntőben technikai programban a tizedik, szabadprogramban a kilencedik helyen végeztek, mely a mezőny végét jelentette, de már maga az oviedói szereplés is elismerendő az ifjú duótól. További két csapatszámban is ott leszünk: technikai programban, melynek másik neve a rövid program, Barbócz és Bastianelli a nyolcasunk tagja is lesz, emellett pedig akrobatikus kűrben is elindulunk. A 2022 októberében megalakult válogatott valamennyi tagja juniorkorú, és célként a 2027-es magyarországi vizes világbajnoki, valamint a 2028-as Los Angeles-i olimpiai szereplést tűzte ki célul.

„Nagyon jó hangulatban teltek az edzések, ez annak is köszönhető, hogy nem folyamatosan a vízben erőlködünk, hanem ha valami megy, akkor továbblépünk, és nem kell elgyakorolnunk a verseny előtt túl sokszor – mondta lapunknak Taksonyi Blanka. A 18 esztendős sportoló a csapatszámokban szerepel, illetve páros technikai programban tartalékként van nevezve. – Az akrobatikus kűrben igen erősek vagyunk, a technikai kűr gyakorlatunk még új, azt nem csináljuk túl régóta, abban még kell egy kicsit fejlődünk, de már kezd szépen összeállni. Ez a verseny nekünk egy lépcsőfok, hosszabb távú célunk az olimpia, és most kezdünk építkezni rá. A jó szereplés mellett szeretnénk elkerülni a »base markot«, ez egy új szabály miatt van, le kell írni minden mozdulatot egy »coach cardra«, és ha például nem teljesítjük a háromszázhatvan fokos fordulatot a víz alatt, hanem csak háromszázötvenkilencet, akkor lenullázzák azt az egész mozdulatsort, amit a víz alatt produkáltunk.”

„A mai edzést látva a csapat önbizalma igencsak fejlődött, és nagyon-nagyon várják, hogy hazai közönség előtt megmutassák magukat – ezt már Szauder Gábor, a műúszó-válogatott szakmai vezetője mondta a Nemzeti Sportnak. – Juniorból kell fellépnünk a felnőtt- és az olimpiai mezőny mellé, és más szabályok vannak két korosztályban. Van egy úgynevezett apnea-szabály, amely juniorban meghatározza, mennyi időt tölthetsz a víz alatt, felnőttben nincs ilyen. Ez azt jelenti, hogy az ellenfeleink húsz-harminc másodperccel tölthetnek víz alatt, amíg csinálják a kódokat, amiért a nehézségi fok jár. Ez nem kis hátrányt jelent, de nem ezzel foglalkozunk, hanem hogy önbizalommal telve, harcosan versenyezzünk. Ebben a sportágban csak alulról lehet építkezni, a junioroktól, mi nagyjából két éve, a világbajnokság után kezdtük a közös munkát, a korábbi válogatottból csak egy versenyző maradt, a többiek befejezték. És miközben eljutottunk valameddig, felépültek nagyon erős kűrök, gyakran változnak a szabályok a sportágban, mint ez az apnea-szabály is, többször új alapokra kell helyezni a munkát. Jelenleg azzal lennék elégedett, ha önbizalomtól duzzadó harcosokat látnék.”

Július 5.: vegyes páros technikai program, döntő, 9.30; nők, páros, technikai program, döntő, 10.30; férfiak, egyéni, szabadprogram, 14; nők, egyéni, technikai program, 15; csapat, technikai program, döntő, 19. Július 6.: vegyes páros szabadprogram, döntő, 11; nők, páros, szabadprogram, 12; csapat, akrobatikus kűr, 17. Július 7.: férfiak, egyéni, szabadprogram, döntő, 11; nők, egyéni, szabadprogram, döntő, 12; csapat, szabadprogram, döntő, 17