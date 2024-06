Úszó Eb: Holló ezüst-, Zombori bronzérmes és kvótás 400 vegyesen!

Cikkünk frissül!

A Belgrádban zajló úszó Eb hétfő esti programja a férfiak 50 méteres pillangójának elődöntőjével kezdődött, amelyet a két magyar induló Kós Hubert és Szabó Szebasztian közül utóbbi vett jobban: a harmadik legjobb idővel (23.23) került a keddi döntőbe, míg Kós a délelőtti egyéni csúcsától elmaradva végül futamából a nyolcadik helyen ért be, 23.75-tel, ami a 16. helyet jelentette számára.

Ami viszont az 50 pillangónak nem sikerült a férfiak mezőnyében, az összejött a női száz gyorson: Ábrahám Minna és Pádár Nikolett is kiharcolták a döntős szereplést. A két magyar úszó egymás mellett indult az ötös és a hatos pályán a második elődöntőben és kettejük közül Pádárnak volt kevesebb izgulnivalója: a futamot megnyerő cseh Barbora Seemanová mögött a délelőtti idejéhez képest közel hét tizedet javítva a második legjobb eredménnyel került a döntőbe, míg Ábrahám Minna holtversenyben a hetedik eredményt úszva került a fináléba – az 54.90-es ideje egyéni csúcs.

Az este első döntője aztán meghozta az első magyar érmeket is: a férfiak 400 vegyesében Holló Balázs a délelőtti kvótaszerzés után nyugodtan tempózhatott, s a mellen meglépő görög Aposztlosz Papasztamosz mögött a végén nagyot küzdött az olimpiai A-szintért küzdő Zombori Gáborral a második helyért, és végül az utolsó hosszon visszavette a második helyet, így ezüstérmes lett, ám zombori Gábor is maximálisan teljesítette a célját, hiszen kerek egy másodperccel megjavította egyéni legjobbját, s 4:11.70-nel bronzérmes lett, s egyben megúszta az olimpiai indulásra jogosító A-szintet is. Ezzel Zombori mindkét vegyes számban ott lehet az olimpián, hiszen a rövidebbik távon már korábban kvótát szerzett.

– Az olimpiai szint vagy az érem volt a cél?

– Ha nagyképű akarok lenni, azt mondom, mindkettő alap volt. Erre az Eb-re úgy érkeztem, hogy négyszáz vegyesen enyém volt a legjobb idő, mégpedig 4:12.70, azért érmeket Európa-bajnokságokon 4:10 alatt szoktak osztani. De ez egy ilyen Eb: a franciák válogatóznak, közben hétvégén Rómában lesz a Hét Domb viadal, a briteknek csak a fele van itt, szóval kicsit összevissza vagyunk az olimpia előtt – elégedetlen viszont nem akarok lenni. A szint megúszása volt az elvárás, az érem csak bónusz. – Számított arra, hogy a görög fiú ennyire erős ellenfélnek bizonyul?

– Azt hittük, hamarabb elfárad. Azzal számoltunk, hogy mellen elmegy, csak nem ennyivel.. Ha van még öt méter, behozzuk. Úgy terveztük, hogy a mell végéig elmegyünk együtt (Holló) Balázzsal, aztán eldöntjük egymás között, kié az arany. Nem így történt. – Az edzője Virth Balázs azt nyilatkozta a döntő és a szint megúszása után, hogy az ilyen eredményekért éri meg csinálni.

– Nagyon bíztunk abban, hogy meglesz a szint. Amikor nekivágtunk ennek a négyszáz vegyesnek, 4:20-at tudtam, abból aztán lett 4:14, majd egy évvel később 4:12, és akkor már kezdett kirajzolódni, hogy ebből lesz, lehet valami. Kicsit azért bánt, hogy nem lett meg az ezüst, bár a menyasszonyom azt mondta, vagy bronzot vagy aranyat szerezzek, mert szerinte az ezüst eleve nem szép – hát, teljesítettem a kívánságát. ZOMBORI GÁBOR

A váltók előtt még a női 200 hát elődöntői következtek a sorban, s itt a szintén délelőtt kvótát szerző Szabó-Feltóthy Eszter és Molnár Dóra egyaránt felszabadultan úszhatott, s végül Molnár a legjobb idővel került a döntőbe, míg Szabó-Feltóthy a második idővel jutott a fináléba.

A női 200-as gyors váltónk a döntőben a nyolc nevező nemzet előfutama után a legjobb idővel várták a rajtot, s Ábrahám Minna alig 40 perccel a száz gyors után ugrott a váltó kezdőembereként a vízbe , s jó kezdés után végül a harmadik helyen váltott, Késely Ajna két percen belüli idővel feljött a második helyre a vezető izraeliek mögé. Molnár Dóra volt a harmadik emberünk, s szépen faragott ő is a mieink hátrányából, ám az utolsó ötvenen ismét három másodperc fölé került a különbség, s Pádár Nikolett nagyot hajrázva az első százon két másodpercen belül megközelítette Lea Polonskyt, s ugyan az utolsó 50 méterre már testhosszon belül fordult, végül kitartott az izraeli előny, így a magyar váltó ezüstérmes lett!

A férfi 200-as gyors váltó címvédőként ugorhatott medencébe, és Németh Nándor jól is kezdett végig vezetve, közel testhossznyi előnnyel váltott – 200 gyorson új egyéni csúcsot, egyben olimpiai A-szintet úszott. Holló Balázs alig egy órája szerzett ezüstérmet 400 vegyesen, ám ettől függetlenül a görögök nagyon bekezdtek, s az élre álltak, elsőként kezdték a táv második felét, friss ezüstérmes vegyesúszónk a második helyen váltott. Nálunk harmadikként Márton Richárd ugrott medencébe, s a második ötvenén vissza is vette vezetést a görögöktől. Az etapja második felén viszont nagyon feljöttek a litvánok és ugyan Márton az élen adta át a helyét Kós Hubertnek, de a víz alól már a litván Danas Rapsys bukkant fel elsőként, s végül bő másfél másodperc előnnyel meg is nyerte a számot, míg Kós behozta a csapatot a második helyre a görög váltó előtt!

ÚSZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

FÉRFIAK

Középdöntők. A magyarok eredményei. Férfiak. 50 m pillangó: 1. Mariosz Sztergiosz Bilasz (görög) 23.06, …3. Szabó Szebasztián 23.23, …16. Kós Hubert 23.79 – Szabó döntőbe jutott, Kós kiesett. Nők. 100 m gyors: 1. Barbora Seemanova 53.95, 2. Pádár Nikolett 54.17, …7. Ábrahám Minna 54.90 – Pádár és Ábrahám döntőbe jutott. 200 m hát: 1. Molnár Dóra 2:09.67, 2. Szabó-Feltóthy Eszter 2:10.21 – Molnár és Szabó-Feltóthy döntőbe jutott

Döntők. Férfiak. 400 m vegyes. 1. Apsztolosz Papasztamos (Görögország) 4:10.83, 2. Holló Balázs (Magyarország, klub: BVSC-Zugló, edző: Hutkai Dávid) 4:11.51, 3. Zombori Gábor (Magyarország, k: UTE, e: Virth Balázs, Kovácshegyi Ferenc) 4:11.70. 4x200 m gyorsváltó. 1. Litvánia (Tomas Navikonis, Tomas Lukminas, Kristupas Trepocka, Danas Rapsys – Rokasz Jazdauszkasz) 7:08.04, Magyarország (Németh Nándor, Holló Balázs, Márton Richárd, Kós Hubert – Kovács Attila, Magda Boldizsár) 7:09.59, 3. Görögország (Markosz, Englezakisz, Sztamou, Vazaiosz) 7:09.73. Nők. 4x200 m gyorsváltó. 1. Izrael (Anastasia Gorbenko, Daria Golovaty, Ayla Riley Spitz, Lea Polonsky – Andrea Murez) 7:51.83, 2. Magyarország (Ábrahám Minna, Késely Ajna, Molnár Dóra, Pádár Nikolett – Jakabos Zsuzsanna, Ugrai Panna) 7:52.92, 3. Törökország (Guvenc, Ozdemir, Donmez, Bilgin) 8:01.58