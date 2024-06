Úszás: Popovici győzött 100 gyorson, Németh ezüstérmes, megelőzte Milákot

Cikkünk folyamatosan frissül...

Női 200 méteres gyorsúszással indult a szerda esti program. Ábrahám Minna 1:57.65-tel megnyerte az elődöntőt, ugyanebben a futamban Ugrai Panna 1:59.63-mal hatodik, összesítésben pedig 12. lett, ezzel kiesett.

Ezután rendezték az első döntőt: a férfiaknál 200 méter háton Kovács Benedek és Telegdy Ádám ugrott vízbe. Kettejük közül sokáig utóbbi volt előrébb, ám végül előbbi előzött. Kovács 4., Telegdy 8. lett.

„Az úszást magát nem értem, csak annak örülhetek, hogy én utazom Párizsba” – mondta a finálét követően Telegdy.

„Megígértem magamnak, bármi is történik, nem fogok leszegett fejjel hazamenni Belgrádból. Megpróbáltam kihozni magamból a legtöbbet, a sérülésem akadályozott az elmúlt hónapokban, de az időm azt mondatja, hogy nem biztos, hogy ezt az egészet fel kell adnom – nem is adom, jön még a száz hát, ott is megpróbálok mindent” – értékelt Kovács.

A férfi 100 méter gyors fináléjában Németh Nándor vezetett, a román klasszis, David Popovici azonban a második 50 méteren ellépett és 46.88-cal, 61 századmásodperccel Németh előtt végzett. Milák Kristóf 48.41-gyel a hatodik lett.

„Ezúttal jó volt a második ötven, sokkal jobb, mint a dohai világbajnokságon, és a kezdés is erősebb volt. Továbbra sem értem ezt az egészet: azért vállaltam csak egyetlen egyéni számot és két váltót ezen az Eb-n, hogy már hétfőn teljes értékű munkát végezhessek otthon, hiszen a betegségek miatt maradtak ki napok – ehhez képest meg jól megy az úszás. A világban elég jó időket úsztak a sprinterek száz gyorson, az nem baj, hogy kicsit mi is megmutattuk magunkat. Az olimpia kemény lesz, de ez nem baj. Mindenki tisztában van ezzel” – nyilatkozta lapunknak Németh Nándor.

Kós Hubert a 100 méter pillangó elődöntőjét 51.31-gyel megnyerve úszott a fináléba. Milák a futamában az élen végezve, összesítésben harmadikként, 51.57-es idővel jutott a döntőbe.

„Kovács Benedek nagyon jó barátom, sajnálom, hogy nem sikerült neki beúsznia magát a párizsi csapatba kétszáz háton – megtett mindent ezért sérülten is. Ami az én úszásomat illeti: ez egy stabil, jó úszás volt. Amikor az egyéni csúcsomat úsztam áprilisban San Antonióban ezen a távon, éppen ennyit úsztam az előfutamban, akkor viszont még formában voltam az amerikai bajnokság döntője után, most pedig még csak afelé tartok” – mondta el Kós a Nemzeti Sportnak.

VIZES EB, BELGRÁD

ÚSZÁS

női 50 m hát elődöntő (Burián Katalin, Komoróczy Lora)

férfi 200 m mell elődöntő

női 400 m vegyes DÖNTŐ (Jackl Vivien, Jakabos Zsuzsanna)

férfi 800 m gyors DÖNTŐ (Sárkány Zalán)

női 4x100 m gyors DÖNTŐ (Magyarország)