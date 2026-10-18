Torna-vb: Mészáros Krisztofer a 15. helyen jutott döntőbe egyéni összetettben

A magyar szövetség vasárnapi beszámolója szerint a Budapesti Honvéd SE győri sportolója szombaton 80.264 ponttal zárta a selejtezőt – amely vasárnap délután zárult –, és a 16. helyen végzett.



Az egyéni összetett fináléba a legjobb 24 tornász jutott, de nemzetenként csak kettő, ezért a negyedik helyezett Kavakami Sohei lemaradt a döntőről.



A magyar férfiválogatott a 18. helyen fejezte be a világbajnokságot.



Závory Szilárd a 67. helyen végzett az egyéni összetett selejtezőjében. A nyolc fős szerenkénti döntők egyikében sem lesz magyar versenyző.



TORNA-VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM

A magyarok pontszámai és helyezése a férfiverseny selejtezőjében

Mészáros Krisztofer: talaj 13.033 (54.), ugrás 13,966, lólengés 12.766 (72.), gyűrű 12.933 (46.), korlát 14.166 (23.), nyújtó 13.400 (29.), egyéni összetett 80.264 (16.)

Závory Szilárd: talaj 12.000 (113.), ugrás 12.400, lólengés 11.933 (110.), gyűrű 12.400 (79.), korlát 12.533 (101.), nyújtó 13.333 (34.), egyéni összetett 74.599 (67.)

Molnár Botond: talaj 12.533 (85.), gyűrű 12.300 (83.), ugrás 13.600 (23.), korlát 1.,100 (137.), nyújtó 12.733 (65.)

Tomcsányi Benedek: lólengés 11.800 (120.), gyűrű 13.233 (32.), korlát 13.733 (42.), nyújtó 12.066 (99.)

Kis Dominik: talaj 12.533 (84.), lólengés 12.966 (64.), ugrás 13.133

Ugrásban csak Molnár Botond hajtott végre két gyakorlatot, ezért a többieknek nincs helyezésük azon a szeren.