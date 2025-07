Óriási meglepetések: Gauff és Zverev is búcsúzott a wimbledoni tenisztornától

Óriási pofont kapott a női világranglista 3. helyezettje, Jessica Pegula, akit a Roland Garros után újból egy legjobb százon kívüli teniszező ejtett ki – meghozva a wimbledoni női verseny első komoly szenzációját. A párizsi salakpályás Grand Slam-tornán a nyolcaddöntőben a verseny meglepetésembere, Lois Boisson győzte le három játszmában az amerikait, most pedig a WTA rangsorában a 116. pozíciót elfoglaló Elisabetta Cocciaretto volt a „hóhér”, akit két éve ugyanitt 6:4, 6:0-ra vert meg Pegula.

Az amerikai hölgy számára annál is inkább bosszantó lehet a vereség, mert nem volt előjele: Pegula ugyanis Wimbledont megelőzően megnyerte a Bad Homburg-i füves tornát, amelynek döntőjében 6:4, 7:5-re verte a lengyelek nagymenőjét, Iga Swiateket. Hogy Cocciaretto miért bizonyult kemény diónak, azt nehéz megmondani, de tény, hogy az olasz lány szinte minden mutatóban jobb volt, s 6:2. 6:3-mal – erre nincs jobb szó – „leütötte” a pályáról előzetesen jóval esélyesebbnek vélt ellenfelét.

Pegula vereségénél is nagyobb meglepetés volt, hogy kiesett a második helyen kiemelt Coco Gauff – a Roland Garros idei győztese ráadásul úgy szenvedett vereséget, hogy játszmát sem tudott nyerni Dajana Jasztremszka ellen. A világranglista 42. helyén álló ukrán teniszező 16 nyerőt is ütött, Gauff pedig szokatlanul sokat rontott, olyannyira, hogy kilenc kettős hibát is vétett. Jasztremszka 1 óra 18 percnyi játék után teljesen megérdemelten győzött 7:6, 6:1-re, és bejutott a torna 2. fordulójába.

A férfiaknál tegnap az ATP-ranglista másodikja, Carlos Alcaraz igencsak megizzadt az olasz veterán, Fabio Fognini ellen, nem úgy a mai napon legnagyobb vetélytársa, Jannik Sinner. A dél-tiroli világelső a szintén itáliai Luca Nardival találkozott az első fordulóban, s nem adott kegyelmet a honfitársnak. Sinner az első két szettben egyszer-egyszer, a harmadikban háromszor vette el Nardi adogatását, és 6:4, 6:3, 6:0-ra nyerte a mérkőzést – gyakorlatilag bemelegített a további küzdelmekre.

Sinnerék földijének, Lorenzo Musettinek viszont nem íródik be arany betűkkel a naplójába 2025. július elseje: a világranglistán 7. helyen álló olaszt a rangsorban 126., 33 éves grúz Nikoloz Baszilasvili magabiztos játékkal, négy játszmában, 6:2, 4:6, 7:5, 6:1-gyel búcsúztatta. Baszilasvili ezzel jobban áll kettejük összevetésében, harmadik egymás elleni meccsükön ez volt a második győzelme, először 2022-ben a stuttgarti tornán tudta legyőzni Musettit – ugyancsak füvön.

A játéknap legnagyobb meglepetését a francia Arthur Rinderknech szolgáltatta, aki drámai, ötszettes csatában búcsúztatta a harmadik helyen kiemelt Alexander Zverevet. A német játékos 4 óra 45 perces összecsapáson kapott ki a nála 69 hellyel hátrébb sorolt riválisától, a meccsen a győztes 25, a vesztes 31 ászt szervált.