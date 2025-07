Alcaraz nehéz meccset nyert meg Struff ellen, Keys búcsúzott a wimbledoni tenisztornán

A legutóbbi két wimbledoni bajnokság győztese esélyeshez méltóan kezdett a világranglista 125. helyén álló Jan-Lennard Struff ellen: a spanyol klasszis az első játszmában kétszer is elvette ellenfele adogatását, így villámgyorsan, 6:1-gyel meg is nyerte a szettet – és ekkor még úgy tűnt, hogy a második kiemelt hamar túl is lehet a találkozón.

A folytatásban aztán hirtelen visszaesett Alcaraz játéka, Struff viszont látványosan feljavult: a második szettben előbb a spanyol, majd a német játékos brékelt, 4:3-nál azonban ismét Alcaraz vált bizonytalanná, és vesztette el a saját adogatását, ezzel Struff ismét előnybe került, majd adogatóként lezárta a szettet és 6:3-mal egyenlített.

A harmadik játszmát gyors brékkel kezdte Alcaraz, majd stabilan teniszezett és megtartotta a saját adogatását – ennek köszönhetően egy brék különbséggel, 6:3-mal behúzta a szettet.

A negyedik szettben sokáig mindkét játékos hozta a saját adogatását, Struff keze azonban a legrosszabb pillanatban remegett meg: 4:4-nél elveszítette a szerváját, Alcaraz pedig ezt követően adogatóként lezárta a találkozót, és négy játszmában, 1 óra 34 perc után továbbjutott.

A spanyol játékos ellenfele a következő körben a 14. helyen kiemelt orosz Andrej Rubljov lesz, aki a francia Adrian Mannarinót győzte le három játszmában a 2. fordulóban.

A nőknél meglepetésre búcsúzott az ausztrál nyílt bajnokság idei győztese, Madison Keys. A hatodik helyen kiemelt amerikai játékost a világranglistán mindössze 104. német Laura Siegemund győzte le két játszmában, 94 perc alatt. Keys 19 második szervájából mindössze egy labdamenetet tudott megnyerni, emellett pedig 31 ki nem kényszerített hibával zárt.

Siegemund ellenfele a nyolcaddöntőben az argentin Solana Sierra (101.) lesz, aki a profi éra 1968-as bevezetése óta a selejtező szerencsés veszteseként elsőként jutott nyolcaddöntőig Wimbledonban. A 21 éves Sierra a 16 közé jutásért a spanyol Cristina Bucsát verte három szettben.

TENISZ

WIMBLEDON

Férfi egyes

2. forduló

Alcaraz (spanyol, 2.)–Struff (német) 6:1, 3:6, 6:3, 6:4

Fucsovics Márton–Gaël Monfils (francia) – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7–5), 6:4

Shelton (amerikai, 10.)–Hijikata (ausztrál) 6:2, 7:5, 6:4

Fritz (amerikai, 5.)–Davidovich Fokina (spanyol, 26.) 6:4, 6:3, 6:7 (5–7), 6:1

Rubljov (orosz, 14.)–Mannarino (francia) 7:5, 6:2, 6:3

Norrie (brit)–Bellucci (olasz) 7:6 (7–5), 6:4, 6:3

Thompson (ausztrál)–Darderi (olasz) 6:4, 6:4, 3:6, 6:3

Majczhrzak (lengyel)–Rinderknech (francia) 6:3, 7:6 (7–4), 7:6 (8–6)

Jarry (chilei)–Fonseca (brazil) 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7–4)

Hacsanov (orosz)–Borges (portugál) 7:6 (8–6), 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (10–8)

Női egyes

3. forduló

Amanda Anisimova (amerikai, 13.)–Gálfi Dalma 6:3, 5:7, 6:3

Kartal (brit)–Parry (francia) 6:4, 6:2

Sierra (argentin)–Bucsa (spanyol) 7:5, 1:6, 6:1

Pavljucsenkova (orosz)–Oszaka (japán) 3:6, 6:4, 6:4

Nosková (cseh, 30.)–Rahimova (orosz) 7:6 (8–6), 7:5

Siegemund (német)–Keys (amerikai, 6.) 6:3, 6:3