Fucsovics nagyon megizzasztotta a portugálok éljátékosát, de búcsúzott az estorili tornától

Fucsovics Márton eddig egyszer szerepelt Estorilban, éppen tavaly, és Pedro Cachin, valamint Gaël Monfils kiejtése után Casper Ruud állította meg a negyeddöntőben az akkor még ATP 250-es tornán – idén már 175-ös challengerversenynek számít a portugáliai viadal.

A jelenleg 130. helyen álló Fucsovics nem kapott könnyű ellenfelet a 2. fordulóban – az első körben az olasz Giulio Zeppierit verte meg három szettben –, hiszen a legmagasabban jegyzett portugál játékossal mérkőzött meg, a világranglista-41. Nuno Borges állt vele szemben csütörtökön, akivel még sosem csatázott korábban. A magyar teniszező a második gémben brékelt, majd rögtön jött a visszabrék, később viszont már csak Fucsovicsnak volt esélye elvenni ellenfele adogatását a szettben. A nyíregyházi játékosnak 3:2-nél és 4:3-nál is két bréklabdája volt, majd 6:5-nél egy játszmalabdáig is eljutott, azonban egyikkel sem tudott élni. A tie-break is rendkívül szorosan alakult, s Borges az 5–4-es vezetése után mind a két adogatását elbukta, de Fucsovicsnak ismét nem sikerült lezárnia a szettet. 6–6-nál a hazai pályán szereplő teniszező egy tenyeres nyerővel minibréket csinált, majd a magyar játékos hosszúra ütötte a labdát, ezzel elveszítette a játszmát.

A folytatásban a harmadik gém újabb két Fucsovics-bréklabdát hozott, ám a portugál mindkettőt lecsapással hárította, majd behúzta a játékot. A következő gémben fordított volt a felállás, Borges előtt nyílt esély kétszer is brékelni, de egyikkel sem tudott élni, Fucsovics egyenlített. Az ezt követő nyolc játékban fogadóként nem sok sikerélménye volt egyik félnek sem, így ismét rövidítésben dőlt el a játszma. A tie-break során az első minibrék a magyar teniszezőé volt, 2–2-nél az ellenfele kettős hibát ütött, majd adogatóként már egyikük sem hibázott, vagyis Fucsovics megnyerte a szettet.

Nehezen indult a döntő játszma Fucsovics számára, ráadásul egy vitatott ítélet sem segítette. Negyven-mindnél az egyik vonalbíró outot kiáltott, ami után a nyíregyházi játékos a hálóba ütötte a labdát, majd a székbíró felülbírálta a döntést, és Borges kapta meg a pontot. Az érthető módon idegessé váló Fucsovics a következő labdamenetben a hálóba vágta a labdát, így a portugál brékkel nyitott. Az eset feltüzelte a magyar versenyzőt, és nagy energiákat mozgósított Borges következő két szervagémje során, azonban hiába jutott összesen öt bréklabdához, egyikkel sem tudott élni. Ezután mind a ketten két-két pontot nyertek fogadóként, majd Fucsovics negyven-mindnél elrontott egy könnyűnek tűnő röptét, de nem hagyta brékelni ellenfelét, és ismét szépített. Jöhetett a hazai játékos szervagémje, Fucsovics pedig alaposan megizzasztotta, sőt, amikor bréklabdához jutott, remekül átvette a labdamenet irányítását, és egy lecsapással egyenlített. Sajnos Borges a folytatásban is stabilan játszott, és azonnal brékelt, így a mérkőzésért adogathatott, és ugyan Fucsovics két meccslabdát hárított, a harmadiknál tehetetlen volt, így portugál ellenfele 3 óra 16 perc játék után bejutott a negyeddöntőbe, ahol majd a szerb Miomir Kecmanovics vár rá.

ATP 175 CHALLENGER, ESTORIL (227 270 euró, salak)

EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Nuno Borges (portugál, 3.)–Fucsovics Márton 7:6 (8–6), 6:7 (4–7), 6:4