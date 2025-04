Szabalenka és Zverev is győzelemmel kezdett Madridban

Arina Szabalenka sikerrel vette az első akadályt Madridban: a világelső női teniszező azzal az Anna Blinkovával csapott össze, aki a selejtezőből érkezve az előző fordulóban Udvardy Pannát búcsúztatta.

A fehérorosz kiválóság remekül kezdett, az első öt játékot megnyerte, de utána nem tudta lezárni a játékot. Blinkova a két brékhátrányából egyet ledolgozott, de 5:3-nál Szabalenka kiszerválta a játszmát. A második felvonásban Szabalenka gyorsan lebrékelte ellenfelét, és ez az előny kitartott a végéig, az első kiemelt az első meccslabdáját értékesítette.

A férfiaknál is sikerrel kezdett az első kiemelt, Alexander Zverev két játszmában búcsúztatta a spanyol Roberto Bautista Agutot. A világranglista-második német négy nyert játékkal kezdett, spanyol ellenfele bréklabdáig sem jutott el a nyitó játszmában. A másodikban Zverev továbbra is magabiztosan hozta az adogatásait, Bautistának ezúttal sem volt bréklabdája, így az ezúttal is két játékot fogadóként nyerő német játékos könnyedén biztosította helyét a 3. fordulóban.

Danyiil Medvegyev játék nélkül jutott be a 3. fordulóba, Györe László ugyanis visszalépett. Az orosz teniszező ellenfele meglepetésre az argentin Juan Manuel Cerúndolo lesz, aki a selejtezőből érkezve elbúcsúztatta az előző évben döntős Félix Auger-Aliassime-ot.

TENISZ, MADRID

ATP-TORNA, 2. FORDULÓ

Zverev (német, 1.)–Bautista Agut (spanyol) 6:2, 6:2

Medvegyev (orosz, 9.)–Györe (szerbiai) Györe visszalépett

Comesana (argentin)–Fils (francia, 13.) 7:6 (7–4), 6:4

Ruud (norvég, 14.)–Rinderknech (francia) 6:3, 6:4

J. M. Cerúndolo (argentin)–Auger-Aliassime (kanadai, 18.) 7:6 (7–5), 6:4

F. Cerúndolo (argentin, 20.)–Mayot (francia) 6:3, 6:4

Mensík (cseh, 22.)–Quinn (amerikai) 7:6 (7–4), 6:1

Korda (amerikai, 23.)–Ciná (olasz) 6:3, 3:6, 6:1

Bublik (kazah)–Popyrin (ausztrál, 25.) 6:4, 7:6 (7–4)

Bonzi (francia)–Hurkacz (lengyel, 27.) 6:4, 7:5

WTA-TORNA, 2. FORDULÓ

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Blinkova (orosz) 6:3, 6:4

Paolini (olasz, 6.)–Boulter (brit) 6:1, 6:2

Kasatkina (ausztrál, 14.)–Parks (amerikai) 6:2, 7:5

Szvitolina (ukrán, 17.)–Kartal (brit) 6:3, 6:1

Alekszandrova (orosz, 21.)–Danilovics (szerb) 6:3, 6:4

Ucsijama (japán)–Dzsabur (tunéziai, 26.) 4:6, 6:3, 6:4

Szakkari (görög)–Linette (lengyel, 29.) 7:6 (7–5), 6:3

Kenin (amerikai, 32.)–Sun (ausztrál) 6:3, 6:2

Kugyermetova (orosz)–Bucsa (román) 4:6, 7:6 (7–1), 7:5