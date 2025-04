„Igyekszem a saját játékomra figyelni” – Marozsán Fábián a Zizou Bergs elleni meccs előtt

A két játékos legutóbb a monte-carlói mestertorna selejtezőjében már találkozott egymással, akkor Marozsán győzelmével ért véget a találkozó.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott pénteki sajtóközlemény szerint Marozsán optimistán várja a negyeddöntőt: „Biztos, hogy vissza akar vágni, és én is nagyon akarom a győzelmet, de teljesen más lesz, mint legutóbb, hideg lesz, nagyjából tizenegy fok, esőt is jósolnak éjjelre, így lehet, hogy sárosabb lesz a pálya. Itt egyébként is mélyebb a salak, több a pályahiba, ezért a labda is lassabban pattan. Ott lehet azért a fejében az előző vereség, de igyekszem csak a saját játékomra figyelni, bízom benne, hogy győzni tudok” – tekintett a meccs elé a magyar játékos.

Marozsán mérkőzése ma ismét a centerpálya utolsó mérkőzése lesz, a találkozó biztosan nem kezdődik korábban, mint 15 óra.