Székesfehérvár Open: Tóth Amarissa bejutott a döntőbe

„Be kellett ütnöm, mert az életem múlt rajta” – mondta még a pályán Tóth Amarissa (WTA-396.) néhány perccel azt követően, hogy két játszmában kiharcolta a finálét a Székesfehérvár Open női ITF 75-ös tornán – tette mindezt egy fantasztikus ütéssel a végén. Még Simona Waltert (162.) sem tudott felülkerekedni rajta, pedig ő előzetesen keményebb diónak tűnhetett a korábbi riválisoknál – valamivel több mint másfél évvel ezelőtt, 2023 nyarán a top 100-at ostromolta, miután abban az évben két Grand Slam-torna, a Roland Garros és Wimbledon főtábláját is megjárta, előbbin mérkőzést is nyert.

A 24 éves svájci eleinte rendkívül jól variálta a játékot – ugyan csak kevésszer fordult elő a pályán igen gyorsan mozgó magyar teniszezővel, hogy ne tudott volna mozdulni sem egy-egy ütésre, a hosszú labdamenetekben Waltert többször hibára késztette. Ám az első felvonás későbbi részében honfitársunk egyre jobban bele tudott állni a hosszú pontokba is, innentől pedig a rivális játéka sem volt hibáktól mentes, egyre többször ütött a hálóba, rontott fonákról, és már az ejtések sem váltak be. Az első szett hajrájára fordult igazán nagyot a meccs képe: 5:5-nél – amikorra mindketten három-háromszor brékelték a másikat – a 22 esztendős Tóth sorozatos nyerőkkel előbb semmire vette el ellenfele adogatógémjét, és miután Waltert a bal lábára kissé panaszkodva ápolási szünetet kért, a hazai versenyző hasonló magabiztossággal szerválta ki a játszmát.

A második szett elején is Tóth dominált, Waltert brékhátrányban, 0:2-nél talált rá ismét a saját játékára és jött vissza 2:2-re, ekkor viszont a Fehérvár Kiskút Teniszklubot erősítő magyar ismét fogadóként nyert, majd nemcsak megerősítette brékelőnyét, hanem újabb szervagémet vett el az újfent sokat rontó svájcitól. Öt kettőnél Tóth először adogathatott a győzelemért, és bár több labdája is elakadt a hálóban, még bőven nem volt semmi veszve – olyannyira nem, hogy már a következő gémben két meccslabdához is jutott. Az elsőt még a hálóba ütötte, a másodiknál viszont egy röpte után vissza kellett szaladnia az alapvonalhoz – szinte félig háttal volt a pályának, ennek ellenére tenyeresből elütötte a hálónál álló Waltert mellett a labdát.

Az immár sorozatban kilencedik mérkőzése veretlen Tóth Amarissa játszmaveszteség nélkül jutott el a döntőig, és ha az osztrák Sinja Kraus elleni finálét is megnyerné a 75-ös besorolású Székesfehérvár Openen, azzal megszerezné eddigi karrierje legnagyobb győzelmét – hét korábbi ITF-tornasikeréből hat 15-ösön született, a két héttel ezelőtti pedig Antalyában 35-ös kategóriájú volt.

Fotó: Dömötör Csaba

TENISZ

ITF 75-ÖS NŐI TORNA, SZÉKESFEHÉRVÁR OPEN (60 000 dollár, salak)

Egyes, elődöntő

Tóth Amarissa–Simona Waltert (svájci, 7. kiemelt) 7:5, 6:3

Sinja Kraus (osztrák)–Anasztaszija Szoboljeva (ukrán) 6:3, 6:2