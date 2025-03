Tóth Amarissa: Megcélzom a US Open selejtezőjét!

Nagyszerű hetet tudhat maga mögött Tóth Amarissa (WTA-301.). A 22 éves versenyző közönségszórakoztató tenisszel, játszmaveszteség nélkül menetelt a Székesfehérvár Open női ITF 75-ös torna döntőjéig. A fináléban aztán az osztrák Sinja Kraus (163.) fordított ellene, és 2:6, 7:5, 6:3-ra nyert. A magyar válogatott játékos a közelmúltbeli teljesítményére különösen büszke lehet: valamivel több mint két hete Antalyában nyert 35-ös viadalt, Székesfehérváron pedig először menetelt döntőig 75-ös versenyen.

„Mielőtt előző este lefeküdtem aludni, azért megfordult a fejemben, hogy másnap egy hetvenötös döntője vár rám, és meg is nyerhetek egy ekkora versenyt, itt állok a kapujában. Elalváskor, aztán ébredéskor is izgultam kissé, de a játékomon ez egyáltalán nem érződött, teljesen lazán tudtam teniszezni. Egyszerűen jobb volt az ellenfelem, nem tudtam vele mit kezdeni, gratuláltam neki, és remélem, a közeljövőben revansot tudok venni!” – mondta Tóth Amarissa a finálét követően.

Az elődöntőben a svájci Simona Waltert jóval erősebben kezdett Tóth ellen, mint Kraus, a magyar lány azonban hamar elkapta a fonalat, és ellenfele fölé kerekedett. Krausszal szemben honfitársunk került fölénybe a nyitó felvonásban, ebből a helyzetből kellett választ találnia riválisa egyre javuló játékára, ez egyébként nem egy labdamenetben sikerült is.

„Minden meccs más, úgy gondolom, jól tudok alkalmazkodni a változásokhoz, Kraus viszont jobban reagált az ütéseimre, mint korábban Waltert, amikor igyekeztem mozgatni őt, illetve talán jobban is küzdött, ezért is volt nehezebb vele szemben. Egy hetvenötös tornán az ellenfelek mindenképpen gyorsabbak, jobban mozognak, mint az alacsonyabb kategóriás versenyeken, bátrabban vállalnak egy-egy rizikós ütést, és eközben kevesebbet is hibáznak.”

A korábban hét ITF-tornát (hat 15-öst, illetve a már említett antalyai 35-öst) megnyerő Tóthnak szabadkártya nélkül a selejtezőből kellett volna indulnia Fehérváron. A 95 helyet javító, a friss világranglistán a 301. helyével karriercsúcsot elérő magyar sportoló reménykedhet benne, hogy további nagyobb viadalokon indulhat idén, ha még tovább javul a pozíciója.

„Beneveztem néhány 125-ös WTA-versenyre, ha beférek, mindenképp játszanék, ha nem, akkor próbálkozom tovább a százas, hetvenötös, vagy kisebb tornákkal, azokon is lehet pontokat gyűjteni. A US Open selejtezőjét viszont már most megcéloztam!” – szögezte le Tóth Amarissa.