Debrecenben lesz a Davis-kupa magyar–osztrák selejtezője

A magyar szövetség szerdán közölte, hogy a hajdúsági városban található Főnix Aréna ad otthont a párharcnak, amelyre kemény pályán kerül sor szeptember 12–13-án.

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese februárban Montrealban vívott selejtezőt, és 2:0-s vezetés után 3:2-re megverte Kanadát, a döntő mérkőzésen Fucsovics Márton hősies küzdelemben juttatta tovább csapatát. A magyarok ezzel bekerültek a szuperdöntő szeptemberi, 16 csapatos selejtezőjébe, amelyben Ausztriát fogadják majd.

A 6500 férőhelyes debreceni csarnok jó előjel lehet a nemzeti csapatnak, ugyanis 2020 februárjában – közvetlenül a koronavírus-járvány kitörése előtt – ott verte meg 3:2-re a belgákat, a sorsdöntő meccset akkor is Fucsovics hozta. A pandémia miatt azonban a szuperdöntőt elhalasztották, így a magyarok csak 2021 novemberében mutatkozhattak be a DK-elitben, és a torinói csoportkörben Ausztráliától és Horvátországtól is 2:1-re kikaptak, így nem jutottak tovább a nyolc közé.