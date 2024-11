Sinner esélyt sem adott Ruudnek, ő küzdhet meg Fritzcel az ATP-vb-döntőben

Jannik Sinner és Casper Ruud karrierje során harmadik alkalommal találkozott egymással, az egymás elleni mérlegük 2–0 volt az olasz javára, ráadásul mindkétszer a bécsi 500-as viadalon nyert két szettben.

Most, Torinóban is ő számított az esélyesebbnek, és ennek megfelelően is kezdett, az első szettben mindössze egy játékot bukott, 31 perc alatt 6:1-gyel jutott előnyhöz. A második felvonás 2:2-is zajlott szorosan, utána Sinner ismét tarolt, és 1:10 óra alatt, 6:1, 6:2-re diadalmaskodott. A jelenlegi világelső karrierje során második alkalommal játszhat vb-döntőt, tavaly 6:3, 6:3-ra kikapott a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovicstól.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

ELŐDÖNTŐ

Sinner (olasz)–Ruud (norvég) 6:1, 6:2

Fritz (amerikai)–Zverev (német) 6:3, 3:6, 7:6 (7–3)