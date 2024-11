Kemény meccsen Fritz legyőzte Zverevet, döntőbe jutott az ATP-vb-n

Emberére akadt Alexander Zverev (ATP-2.) a torinói ATP-világbajnokság elődöntőjében. A német játékos hibátlan csoportkörös teljesítménnyel, a négy közé nyolcas győzelmi sorozattal, harmadik vb-címére hajtva érkezett, ellenfele pedig Taylor Fritz (5.) volt – az amerikai játékos első, 2022-es világbajnoki szerepléséhez hasonlóan szintén bejutott az elődöntőbe. Idén már ötödik alkalommal találkozott a két játékos – míg a májusi, római 1000-esen Zverev győzött, a következő három párharcot sorozatban Fritz nyerte meg.

Az első játszmában a kezdeti tapogatózás után Fritz hamar ellenfele fölé nőtt, 3:2-nél két breaklabdához is jutott, és bár Zverev az elsőt hárította, riválisa második breaklehetősége előtt félröptéből ütött közvetlen közelről a hálóba, Fritz utána pedig ki is használta a kínálkozó alkalmat. A felvonás további részében az amerikai versenyző stabil maradt, míg Zverev hullámvölgybe került, kissé frusztráltan, olykor a csapatával vitatkozva játszott, és nem is sikerült fordítania, ezzel először veszített szettet ezen a tornán.

A második felvonás fordulatot hozott a mérkőzés lélektanában, annak ellenére, hogy annak elején egy momentum inkább Zverevet zökkenthette volna ki. Egy nullás német előnynél, a gém első labdameneténél Zverevnek alaposan le kellett hajolnia a labdáért, egy fonák nyeséssel pontosan vissza is tette Fritz térfelére, ám erősen kérdéses volt, vajon nem kétszer pattant-e le a német térfelén a labda, mielőtt visszaütötte, vagy esetleg Zverev ütőjéről nem a saját térfeléről pattant át a háló túloldalára. A székbíró hosszas videózás után sem tudta egyértelműen eldönteni, így a pont újrajátszását rendelte el – Fritz végül hozta az adogatójátékát, és egyenlített a szettben, rövidesen viszont Zverev érte el azt a színvonalat, mellyel hibátlanul, játszmaveszteség nélkül megnyerte csoportját, és 2:1-nél elvette hibázgató ellenfele szervagémjét. A folytatásban többször szép keresztlabdákkal hozta kiszolgáltatott helyzetbe ellenfelét, és nem ingott meg 4:2-nél, Fritz breaklabdájánál sem, rövidesen pedig egyenlített.

Az amerikai a kimondottan izgalmasan és kiélezetten alakuló döntő szettre javított adogatójátékán, és bár 2:2-nél több hibával váratlanul három breaklabdát adott Zverevnek, mindet hárította, majd kisebb nehézségek árán a negyedik adogatóelőnyét érvényesítette. A harmadik világbajnoki címére hajtó német 3:4-nél nagy bajba kerülhetett volna, két breaklabda hárítása után kettős hibát ütött, de egy jó szervaröptével ismét megmenekült, és versenyben maradt. Öt ötnél már igazán nem lehetett fogalma a nézőknek, merre dől el a mérleg nyelve – csak a tizenegyedik játék több mint tíz percig tartott, Zverev két breaklabdát sem használt ki, míg Fritz a második fogadóelőnyét igen, ezután a német versenyző semmire hozta az adogatógémjét, így következhetett a rövidítés.

Ebben Fritz rögtön minibreaket alakított ki, és erre építve magabiztosan játszotta végig a döntő szett rövidítését, míg Zverevnek kockázatot kellett vállalnia, ebben a helyzetben pedig egy nyerő ütésre több hosszú labda is jutott. Taylor Fritz karrierje első vb-döntőjét játszhatja vasárnap, és ellenfélre vár az esti, Jannik Sinner (1.) és Casper Ruud (7.) közötti találkozóból.

„Kemény második és harmadik szettet játszottunk, úgy érzem, az elsőt tökéletesen oldottam meg. Alexandernek erőssége az adogatás, de úgy éreztem, a döntő játszmában mindketten nyomást helyeztünk a másik szervajátékára. Próbáltam stabil maradni, hogy lehetőleg egyáltalán ne adjak neki lehetőséget. Bíztam a játékomban – egyre többször játszom a legjobbakkal a legmagasabb szinten, és ez a stabilitás kifizetődött” – fogalmazott Taylor Fritz, aki James Blake 2006-os döntője után első amerikaiként jutott be az ATP-vb fináléjába.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

ELŐDÖNTŐ

Fritz (amerikai)–Zverev (német) 6:3, 3:6, 7:6 (7–3)

KÉSŐBB

20.30: Sinner (olasz)–Ruud (norvég)/Alcaraz (spanyol) (Tv: Match4)