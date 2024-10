Marozsán Fábián: Nem az én hibám, hogy lebetegedtem

„Egy hosszabb ázsiai túrát terveztünk, három versenyt, kezdődött volna Kínában, utána tervben volt, hogy vagy maradok Kínában, vagy átmegyek Japánba, aztán mentem volna Sanghajba, ahol tavaly jól szerepeltem. Azonban sajnos beteg lettem” – fogalmazott a műsorban Marozsán Fábián.

Az első számú magyar teniszező a kihagyása miatt biztosan veszít 180 pontot az ATP világranglistán, mi több, még meg is bünteti a szövetség, az 1000-es versenyeken ugyanis kötelező a részvétel: „Ez duplán, sőt még triplán is rosszul esett. Sajnos megbüntethetnek, persze kell írni egy fellebbezést és próbáljuk úgy megoldani, hogy ne legyen belőle problémám. Megteszek mindent azért, hogy játszhassak, nem az én hibám, hogy lebetegedtem” – fogalmazott.

Szóba került az is, hogy világranglista helyezésének köszönhetően Marozsán ebben az évben alanyi jogon főtáblás volt az összes Grand Slam-tornán – és egyetlen kivételt leszámítva mindenhol tovább is jutott az első fordulóból, ami nagy előrelépés számára a korábbiakhoz képest: „Wimbledon volt az egyetlen Grand Slam-torna, ahol nem jutottam tovább az első fordulóból. Végre tudtam játszai egy olyan évet, ahol minden Grand SLam.tornán alanyi jogon főtáblás tudtam lenni. Ausztrália sikerült a legjobban, ott két meccset is tudtam nyerni, a Garroson is sikerült mennem egy kört, ami szerintem nagy pozitívum, a US Openen pedig egy elképesztő csatát nyertem megy egy fiatal szerb srác ellen. Továbbra is célom, hogy minimum egy meccset tudjak nyerni a GS-tornákon” – mondta.

