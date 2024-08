Tenisz: szívesen emlékszik vissza eddigi legkiemelkedőbb, hamburgi versenyére Bondár Anna

Nagyszerűen hangolt a kemény pályás szezonra Bondár Anna (WTA-79.) – a Hajdúszoboszló SE teniszezője a július közepi kevéssé eredményes Hungarian Grand Prix után – melyen a nyolcaddöntőben kiesett – arról beszélt, hogy a tavalyi Római-parti tornát követően is jó formába lendült, és bízik benne, idén megismétli ezt. Akkor egyébként szintén a legjobb 16 között búcsúzott a hazai 250-es tornán, majd a következő héten a svájci Lausanne-ban elérte pályafutása harmadik WTA-elődöntőjét, ezután a németországi Hechingenben rendezett ITF-tornán szintén a legjobb négyig jutott. Idén pedig emelt a téten: bár a jászvásári 250-esen „csak” a negyeddöntőig jutott, a már említett hechingeni torna idei bajnoka lett, az azt követő héten pedig megnyerte a hamburgi 125-ös versenyt mind egyesben, mind párosban. Előbbi fináléjában a harmadik kiemelt holland Arantxa Rust (96.) múlta felül két játszmában 6:4, 6:2-re, nem mellesleg a torna címvédőjét – Rus tavaly ilyenkor top 50-es volt, az volt az első WTA-tornagyőzelme, 32 évesen az elmúlt negyven év legidősebbje lett, aki először nyert serleget ezen a szinten. A hetet pedig a párosgyőzelem tette tökéletessé – néhány óra múlva a belga Kimberley Zimmermannal közösen döntő szett tie-breakben nyerték meg a finálét 5:7, 6:3, 11–9-re, érdekesség, hogy a szerb Nina Sztojanovics mellett a másik ellenfél ugyanúgy Arantxa Rus volt. Bondárnak és Zimmermannak a 2022-es palermói 250-esen aratott sikere után ez a legértékesebb trófeája, összesen az ötödik, míg Bondár a második egyes- és harmadik párosserlegét szerezte meg WTA 125-ös tornákról – ezen a szinten korábban még nem fordult elő vele, hogy egyazon helyszínen mindkét versenyt ő nyerje meg.

A két egymást követő héten aratott tornagyőzelem azt jelentette, hogy sorozatban tíz mérkőzést nyert meg, melyhez hasonlót három éve, 2021 novemberében produkált – pont akkor, amikor begyűjtötte első és legutóbbi WTA 125-ös trófeáját Buenos Airesben. Mindezzel együtt pedig újra a legjobb 80 között jegyzik a nevét a világranglistán, 2023 márciusa óta először.

Vajon van valami a Római-part levegőjében, aminek hatására a 27 éves magyar teniszező topformába lendül? Bondár Anna szerint: „Lehet benne valami, tavaly is a nyár végére állt össze igazán a játékom, bíztam benne, hogy idén sem lesz másként. Miután megnyertem Hechingenben a hetvenötös ITF-versenyt, öt győzelemmel a hátam mögött jó formában vártam a százhuszonötös hamburgi tornát, és valóban, nem volt még arra példa, hogy ezen a szinten egyesben és párosban is győzzek. Bár Buenos Airesben már nyertem serleget százhuszonötös tornáról, a hamburgi verseny kiemelkedik a többi közül eddigi pályafutásomban. Ráadásul nagyon jó játékosokat győztem le, például a szerb Olga Danilovicsot az elődöntőben, akivel már harmadszor játszottam egy hónap alatt, és kétszer legyőztem, vagy a fináléban a holland Arantxa Rust. Ő volt a tavalyi bajnok, nemrég a legjobb ötven között volt, rendkívül erős fizikailag, szettet sem vesztett a döntőig – emellett balkezes, az elején egyértelműen fölöttem volt, rám tudta erőltetni az akaratát. De tovább gyűrtem őt, és amikor kettő négynél visszabreakeltem, éreztem, meglehet a sanszom a fordításra, ami sikerült is. A második játszmára pedig olyan flow-állapotba kerültem, hogy azt éreztem, nem tudok hibázni.”

Bár egy teniszező életében nem ritka az egy napon lejátszott két mérkőzés, mégiscsak a torna végén, két döntőben kellett helytállni. Megkérdeztük, ez mekkora mértékben okozott plusznehézséget, illetve származott-e abból előnye, hogy ugyanúgy Rus volt az egyik ellenfele a páros fináléban Hamburgban, akit néhány órával azelőtt felülmúlt. „Tizenegy napon át minden nap pályára léptem, szóval a végére alaposan összegyűlt minden, és igen kevés idő volt a frissítésre, de egyszerűen annyira feldobott az egyesgyőzelem, hogy annak lendületét vittem magammal tovább. A páros azért más, Arantxa partnerével sem én, sem a partnerem nem játszottunk korábban – egy igazi ki-ki, szetthátrányból jöttünk vissza, a tie-break pedig szinte végig egy-egy labdán múlt, mi is voltunk minibreakben, ők is, ide is, oda is eldőlhetett volna a találkozó, de végül a szerencse mellénk állt. Kimberleyvel egyébként barátnők vagyunk, különleges volt ez a tornagyőzelem vele.”

Bondár Anna a US Open nevezési határidejének július közepi lezárultakor második várakozó volt a főtáblára, ám visszalépések miatt már felcsúszott oda, így a tavalyi wimbledoni torna után először alanyi jogon főtáblás egy Grand Slamen – a magyar női versenyzők közül egyedül Gálfi Dalma (126.) játszik selejtezőt New Yorkban, miután Udvardy Panna (129.) vállsérülés miatt lemondta a versenyt. Így bár Bondárnak nem kezdődött jól az amerikai kemény pályás szezon, mivel szombaton a clevelandi 250-es torna selejtezőjében kikapott az amerikai Elvina Kalievától (301.) 6:4, 6:4-re, nem kell energiát „pazarolnia” a kvalifikációra, hanem zavartalanul készülhet tovább a US Open főtáblájára az Egyesült Államokban.