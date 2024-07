Tenisz: nem állt távol Stollár Fanny a továbbjutástól, ám ő is búcsúzott az első körben a Római-parton

A magyarok közül Stollár Fanny (WTA-280.) sorsolása tűnt a legnehezebbnek előzetesen a Hungarian Grand Prix WTA 250-es tornán, hiszen az elsőként kiemelt Diana Snajdert (28.) kapta ellenfélül – az orosz játékos idén nyerte meg első két WTA-tornáját, a februári huahini 250-est kemény pályán, illetve a júniusi Bad Homburg-i 500-ast füvön, emellett nyert egy 125-ös challengert is májusban, Párizsban, az első kiemelt amerikai Emma Navarrót legyőzve. Ám nem kell messzebre menni a meglepetésig: a tavalyi Római-parti versenyen Snajder éppen az akkori első kiemeltet, a címvédő amerikai Bernarda Perát múlta felül.

Stollár egyébként legutóbb hat éve játszott top 30-as játékossal – 2018 májusában és júniusában egymás után kétszer legyőzte a kínai Csang Suajt.

Snajder esélyeshez méltón kezdte a találkozót, az első hat játékból ötöt elvitt, és kettős breakelőnybe került – ám már az első játszma végén elkezdte megnehezíteni ellenfele dolgát Stollár, 1:5-nél egy breakkel, majd egy semmire hozott adogatással zárkózott. A játszmát már nem volt esélye megfordítani, a következő felvonásban viszont egy breakváltás után 3:2-nél elvette ellenfele adogatását, magabiztos nyerőket ütött, míg a fel-feltámadó szélben az orosz egyre többet hibázott, és elúszott a szett, honfitársunk egyenlített.

„Nem hiszem el, annyi lehetőségem van jól eltalálni” – csattant fel egy rontás után Stollár a kiélezetten alakuló a széltől már nem zavart döntő játszmában 1:1-nél, és valóban, amikor jól eltalálta, ekkor még többnyire pont is lett belőle. Szép kereszt tenyeresekkel lepte meg Snajdert a felvonás elején nem egyszer, két fogadóelőnyt is megúszott, majd a gémben második breaklabdáját kihasználta, aztán viszont nem hozta az adogatását – 2:2-nél négy nyertes fogadójátékot láthattak a nézők. A folytatásra azonban az orosz játékos feljavult, a szett derekára csökkentek Stollár nyerői, ekkorra már inkább Snajder hibáiból származtak a pontjai, ám így is tartotta orosz ellenfelével a lépést 4:4-ig. A kilencedik gémben hozta szervajátékát Snajder, így Stollárnak a meccsben maradásért kellett adogatnia, negyven mind után viszont az orosz első mérkőzéslabdájához jutott, amit egy magyar hiba, egy szélesre ütött labda után ki is használt, és két óra alatt bejutott a második fordulóba, melyben a Babos Tímeát (259.) legyőző honfitársával, Jekatyerina Makarovával (183.) játszhat.

Egyesben így már csak Bondár Anna (98.) maradt versenyben, ő délután négy óra körül meccsel a szerb Olga Daniloviccsal (150.). Stollár párosban javíthat – ismét összeállt a lengyel Katarzyna Piterrel, akivel tavaly megnyerték a tornát a Római-parton.

HUNGARIAN GRAND PRIX, WTA 250-ES TORNA, RÓMAI-PART (267 082 dollár, salak)

Egyes. 1. forduló: Snajder (orosz, 1. kiemelt)–Stollár Fanny 6:3, 3:6, 6:1