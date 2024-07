Tenisz: valószínűleg utoljára játszott Babos Tímea egyesben hazai környezetben

Előzetesen úgy tűnt, Babos Tímea (WTA-259.) sorsolása előnyösebb, mint tavaly, amikor Bondár Annát kapta meg az első körben – abban az értelemben biztosan, hogy akkor biztosan búcsúzott egy magyar a nyitó fordulóban. Bár a párosban négyszeres tornagyőztes Babos három ITF-tornát is megnyert a 2023-as Hungarian Grand Prix-t megelőzően abban az évben, kettőt salakon, Bondár formája sem volt rossz – mindhárom Billie Jean King-kupa-meccsét megnyerte salakon, ugyanezen a borításon a római mestertornán a selejtezőből a legjobb 32-ig ment, a lausanne-i WTA 250-es tornán elődöntőt játszhatott. Budapesten végül döntő szettben, majdnem három óra után legyőzte Babost.

A 31 esztendős soproni születésű játékos, ezúttal Jekatyerina Makarovával (183.) találkozott – az orosz játékos a selejtezőből küzdötte fel magát a főtáblára, vagyis két mérkőzéssel több volt már a lábában a 35 fok feletti hőségben. Továbbá idén már egyszer összecsaptak, februárban a dohai kemény pályás mestertorna selejtezőjében Babos két játszmában nyert.

Nem indult rosszul a mérkőzés Babosnak, 2:2-nél elvette ellenfele adogatását, ám Makarova a következő négy játékot hozta, breakhátrányból fordított, majd megnyerte az első játszmát.

Babos a második felvonás kezdetén még hozta a szerváját, ám onnantól egyre nehezebbé vált a helyzete, 1:1-nél bukta az adogatójátékát, 1:3-nál pedig három breaklabdát is hárított honfitársunk, ám a negyediknél hosszút ütött, és kettős breakhátrányba került. A következő gémben bár fogadóelőnye is volt, nem sikerült kihasználnia. A második játszmában helyenként nagyszerű rövidítéseket alkalmazó Babos többször pontatlanul is játszott, hosszúra vagy hálóba ütötte a labdát – 1:5-nél a mérkőzésért kellett adogatnia, ám sajnos hamar semmi negyven lett az állás, Makarova az első meccslabdáját még nem használta ki, a másodikat viszont egy magyar rontás után igen, így valamivel több mint 75 perc után az orosz játékos jutott be a második fordulóba.

„Azt hiszem, ez volt az utolsó itthoni mérkőzésem. Kritikán aluli volt a teljesítményem, viszont tudtam, ez lehet az utolsó alkalom, hogy egyáltalán játszhassak Magyarországon egyesben, amúgy is izgulós típus vagyok, ám ez most még jobban összezavart. De ott van még a páros – csak azt szeretném kérni, ha valakinek számított az, amit elértem karrierem során, mindenképp jöjjön ki és drukkoljon nekem, mert tényleg nem így szeretném abbahagyni itthon, ahogy ez a mérkőzés alakult. Nem gondolom, hogy jövőre visszatérnék, ha még teniszezek – nem azért, mert bármi problémám lenne a versenyre, szimplán csak nagyon sikertelen vagyok itt. De köszönöm a lehetőséget, hogy pályára léphettem, és igazán remélem, a páros jobban sikerül, az elmúlt hetekben párosban jobban játszottam, garantálom, ez itt is így lesz, és bizakodó vagyok, hogy akár egy tornagyőzelemmel zárhatok Magyarországon” – fogalmazta meg gondolatait Babos Tímea a találkozó végeztével.

Párosban első kiemeltként az ausztrál Ellen Perez oldalán játszik Bartha Panna és Tóth Amarissa ellen ma este.

HUNGARIAN GRAND PRIX, WTA 250-ES TORNA, RÓMAI-PART (267 082 dollár, salak)

Egyes. 1. forduló: Makarova (orosz)–Babos Tímea 6:3, 6:1