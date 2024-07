Itt a meglepetés-elődöntős: Lorenzo Musetti döntő szettben elbúcsúztatta Taylor Fritzet

A füvön idén mindössze egyetlen meccset elvesztő, 13. kiemelt Taylor Fritz a 25. helyen rangsorolt Lorenzo Musetti elleni negyeddöntőt kissé nehézkesen kezdte, első adogatójátékánál az olasznak két bréklabdája is volt, ám nem tudott egyikkel sem élni. Fogadóként az amerikainak jött össze a meccs első brékje, 2:1-es vezetése után vette el Musetti szerváját, és ezt az előnyt meg is őrizte a végéig a pályafutása során Wimbledonban másodszor negyeddöntőző Fritz.

A második játszma legelején és a második felében is akadt egy-egy gyors brékváltás, majd Musetti fogadóként játszma- és bréklabdát hagyott parlagon 5:4-es előnyben, aztán a rövidítés döntött. Ebben pedig kis túlzással nagyobb szerepet kapott a sok videózás, mint maga a játék, rengeteg labdamenet ért véget challenge-dzsel, s maga a szett is egy visszanézett eset után dőlt el a már a negyeddöntős szerepléssel is pályafutása legjobb Grand Slam-tornás szereplését szállító olasz javára.

Ráadásul Musettinek extra lökést adhatott az egyenlítés, mert a harmadik játszma elején azonnal brékelte ellenfelét. Az előzetesen jóval esélyesebbnek tartott Fritzet ez olyannyira megviselte, hogy egészen gyermeteg hibákat követett el, így Musetti másodszor is elvette az adogatását, a dupla brékelőny meg elegendőnek bizonyult a játszma megnyeréséhez.

A negyedikben valamelyest feljavult Fritz adogatójátéka – volt honnan javulni, mert az előző felvonásban a jó első szerváinak csak a negyedéből szerzett pontot, szám szerint hármat... Ez a javulás pedig azt eredményezte, hogy Musettit már nem engedte kihasznált fogadóelőnyhöz, sőt 4:3 után éppen az amerikai brékelt, majd a kilencedik játékban három játszmalabdájából az elsőt értékesítve egyenlített.

A döntő szettben Fritz ismét a meccs egészében rá jellemző kettősséget hozta a játékában, egymást váltották a parádés labdamenetek végén megnyert pazar pontok, majd a gyermeteg hibák és a rosszul megjátszott könnyű labdák, s inkább utóbbiak voltak többségben. Ezzel szemben Musetti nem változtatott, ment előre, mint a tank, és jóval kevesebb hibával játszott, miközben annál több és látványosabb megnyert ponttal operált – és nyert fogadóként játékot Fritz első, majd második adogatásánál, így 4:0-ra elhúzott. S mivel Fritzet nem engedte bréklabdának még a közelébe sem a saját adogatásainál, három fél óra játék után megnyerte élete első GS-negyeddöntőjét.

A döntőbe jutásért pénteken Novak Djokovics lesz Musetti ellenfele, aki játék nélkül került a négy közé, miután a 9. kiemelt Alex De Minaur szerda kora délután csípősérülése miatt visszalépett. A másik ágon az ötödik kiemelt orosz Danyiil Medvegyev és a másodikként rangsorolt spanyol Carlos Alcaraz játszik a döntőbe kerülésért.

WIMBLEDON (50 millió font, füves pálya)

FÉRFI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Musetti (olasz, 25.)–Fritz (amerikai, 13.) 3:6, 7:6 (7–5), 6:2, 3:6, 6:1

Djokovics (szerb, 2.)–De Minaur (ausztrál, 9.) – játék nélkül, De Minaur visszalépett