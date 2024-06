A felszabadult játék adhat esélyt Wimbledonban Udvardy Pannának

– A selejtezőben 6:4 volt a legszorosabb játszmája. Egyik mérkőzésen sem volt veszélyben a győzelme?

– Csalókák azért az eredmények, a csütörtöki meccsemen is nagyon kellett koncentrálnom, rengeteg szoros gém volt, és a füvön bármi megtörténhet, minden egyes pontnál észnél kell lenni, fenntartani a figyelmet és az energiát. Mindegyik mérkőzés nagyon kiélezett volt, az segített, hogy a fontos pontoknál figyeltem és jól játszottam – mondta a Nemzeti Sportnak Udvardy Panna, aki Gálfi Dalmához hasonlóan főtáblára jutott a wimbledoni Grand Slam-tornán.

– Csak háromszor veszítette el az adogatását három fellépésén – ennyire jól ment a szerva?

– Igen, az egész héten jól ment az adogatás, tudtam, hogy füvön ez kulcsfontosságú. Próbáltam variálni a szervákat és bízni bennük, ez az ütés csak rajtunk múlik, és mivel én nem vagyok annyira magas és nagy adogató, öntenem kellett magamba a hitet, hogy menni fog. Sokat dolgoztunk ezen, örülök neki, hogy sikerrel, remélem, a főtáblán is hatékonyak lesznek a szerváim.

– Az utóbbi hetek jó formája alapján azt várta el önmagától, hogy kvalifikáljon a főtáblára?

– Semmilyen elvárásom sem volt, a múlt héten még 75 000 dollár összdíjazású salakos versenyt játszottam Csehországban, szerettem volna döntőbe jutni, de nem sikerült. Két nappal az első wimbledoni meccsem előtt érkeztem meg a helyszínre, kétszer edzettem füvön, talán éppen azért játszottam jól és felszabadultan, mert nem gondolkoztam a győzelmen, a főtáblára jutásban, pontról pontra haladtam, próbáltam minél hamarabb alkalmazkodni a speciális mozgást igénylő borításhoz. Szeretek füvön játszani, mindig jó élmény, annyira más a többi borításhoz képest. Szeretek nyesegetni, variálni a szervát, vannak megoldásaim, akkor is gyorsan változtatok, ha nem érzem magam komfortosan az ütéseim miatt.

– Eddigi egyetlen főtáblás GS-győzelmét Wimbledonban érte el, jöhet a következő?

– Wimbledonban játszottam már centerpályán Arina Szabalenka ellen, kisebb pályán kevésbé erős játékos ellen, most is csak élvezni szeretném a játékot, magamra figyelni, és menni tovább mindenféle nyomás nélkül. Már az is hatalmas bónusz, hogy feljutottam a főtáblára, ha megmarad ez a felszabadultság, bárki ellen lehet esélyem.

– Az orosz Anna Kalinszkaját kapta, aki a torna 17. kiemeltje.

– Lehetett volna jobb is, rosszabb is a sorsolás. Nem lesz egyszerű meccs, döntőzött a berlini füves pályás WTA-tornán, de ha tudom hozni a saját játékomat, úgy teniszezem, mint a kvaliban, nem izgulom el, jól szerválok és erős maradok mentálisan, bármi lehet. Nagyon várom a meccset, és bizakodó vagyok.

– Párizsban vesztesként, most győztesként kerültek főtáblára Gálfi Dalmával együtt. Örül, hogy neki is kitűnően megy most a tenisz?

– Jó látni, amikor ilyen jól szerepelünk, rendre van, aki eljut a selejtező döntőjéig vagy a főtáblára is. Nagyszerű érzés, hogy Párizsban és itt is jól játszottunk Dalmával, a magyar női tenisz nagyon erős, Bondár Annával és Babos Tímeával együtt négyen is ott vagyunk a körforgásban, s amikor elkapjuk a fonalat, nagyon jól tudunk teniszezni. Sokan kijöttek szurkolni, lehet hallani a drukkereink hangját, ami sokat dob a teljesítményünkön.

– Párosban is indul a tornán?

Nem indulok, egy hete lezárult a nevezés, és nem iratkoztam fel, mert ha nem sikerül a kvalifikáció, a jövő héten ismét salakon versenyeztem volna. Pozitívan fogom fel, oké, párosozás nincs, de az egyénire még koncentrálhatok.