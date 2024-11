Rp. gyorskorcsolya: Jászapáti Petra nyolcadik lett ötszázon Montrealban

Egyre jobban belerázódik a változásokba, a felgyorsult tempóba, és úgy általában a World Tour-sorozatba Jászapáti Petra: jelenlegi legjobb rövid pályás gyorskorcsolyázónk kihagyta az előző szezont egy betegség miatt, így tulajdonképpen nem is a célvonalról rajtolt a WT-sorozat első állomásán egy héttel ezelőtt, hanem méterekkel hátrébb, merthogy világranglistás helyezése nem lévén, minden távon már a selejtezőkben versenyeznie kellett.

Ám mert az első montreali viadalon (rendezési nehézségek miatt a második hétvégét is Kanadában tartották Salt Lake City helyett) mindhárom egyéni távon a legjobb húsz között végzett, második nekifutásra már onnan indult, ahol a helye van.

Hogy valóban ott van Jászapáti Petra a legjobbak között, bizonyította a második WT-viadalon is, ezúttal is mindhárom távon a főtáblára jutott, más kérdés, hogy például vasárnap 1500 méteren olyan elődöntős futamba került, amelyik egy olimpiai döntőnek is beillett volna. Ráadásul még ki is lökték a magyar korist menet közben…

Ötszázon viszont nem történt ilyen, sőt!

A szám negyeddöntőjében az ezen a versenyen visszatérő olimpiai, világ- és Európa-bajnok Ariana Fontanát megelőzve lépett tovább az elődöntőbe, ott aztán megint egy ötkarikás finálé várt rá: a két dél-koreai, Csoj Min Dzseong és Kim Gilli, a kanadai Kim Boutin és a belga Hanne Desmet – a futam negyedik helye a B-döntőt jelentette Jászapáti Petra számára. A „kisdöntőben” harmadikként ért célba, ez pedig összesítésben a nyolcadik helyet jelenti a számára.

Ötszázon a holland Xandra Velzeboer győzött, akárcsak az első WT-viadalon, ezerötszázon pedig Hanne Desmet szerezte meg az aranyat.

A férfiaknál vasárnap egy egyéni távot rendeztek, mégpedig az ezer métert, itt a káprázatos formában lévő kanadai William Dandjinou győzött – csak ezen a hétvégén az ezer mellett ezerötszázon aranyat, ötszázon ezüstöt gyűjtött.

És nyert a váltóval is, hiszen a kanadaiak férficsapat az első montreali viadal után a másodikon is győzni tudott.

A hazaiak vitték el az aranyat a vegyes váltóban is (itt Dandjinou nem futott).

A World Tour-sorozat december 6. és 8. között Pekingben folytatódik, azon az állomások a magyar rövid pályás gyorskorcsolyázók nem indulnak.