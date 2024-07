Korcsolyasportok: két dél-koreai korist igazolt a magyar szövetség

A két dél-koreai sportoló érkezéséről, honosításáról természetesen megkérdeztük Kósa Lajost, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség elnökét. „A Liu testvérek távozása után fontos volt, hogy válogatott korcsolyázóink továbbra is a világ legjobbjaival készülhessenek, hiszen így lehetnek igazán jó eredményeink a jövőben. A hozzánk érkező két fiú a világ legjobbjai közé tartozik – mondta az elnök. – Itt mindenki nyertes: a két, immár magyar állampolgársággal is rendelkező dél-koreai sportoló, a csapatunk tagjai, az edzők. Az pedig kiderült újra, hogy a világ legjobb gyorskorcsolyázói számára Magyarország vonzó hely: a pekingi olimpián a rövid pályás gyorskorcsolyázóink huszonegy pontot szereztek, az a célunk, hogy megőrizzük a helyünket, s ezzel a változással is tettünk ezért. Nagypályán tehetséges fiataljaink vannak, ott azért nagy a lemaradásunk, ám ezzel az »igazolással« az is a célunk, hogy mire meglesznek a felkészüléshez szükséges körülmények, például megépül a Nemzeti Korcsolyázóközpont, addig előrébb lépjen a sportág.”