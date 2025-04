Iniesta: Simán triplázhat az FC Barcelona

Az elme is játszik (La mente también juega) című új könyvét mutatta be a barcelonai La Pedrera-Casa Milában a Barca 2024-ben visszavonult világklasszis középpályása, Andrés Iniesta. Az esemény során a világbajnok és kétszeres Európa-bajnok spanyol legenda megosztotta gondolatait volt klubja, az FC Barcelona idénybeli szereplésével kapcsolatban is, kijelentve, hogy a Flick irányította csapatnak minden esélye megvan arra, hogy tíz évvel a 2015-ös triplázás után ismét megnyerje a Bajnokok Ligáját, a spanyol bajnokságot és a Király-kupát is – írja a barcelonai Sport.

„Optimistán várom az idény utolsó szakaszát, erre leginkább a Barca játékának minősége ad okot – jelentette ki Iniesta. − Minden a következő öt-hat mérkőzésen múlik, s remélem, az összes címet besöpörjük, amelyért versenyben vagyunk. Szerintem egyáltalán nem túlzás a triplázásról beszélni: vezetjük a bajnokságot, bejutottunk a Király-kupa döntőjébe és a Bajnokok Ligája elődöntőjébe. Mindez mutatja, hogy a csapat milyen messze jutott, de ahhoz, hogy végig is menjünk az úton, a tehetségre ugyanúgy szükség lesz, mint a megfelelő mentalitásra. Olyan meccsek jönnek, amelyeken mindkettő elengedhetetlen lesz.”

Amikor FC Barcelonával többek között négyszeres Bajnokok Ligája-győztes, kilenc spanyol bajnoki címet és hat Spanyol Kupa-aranyat nyerő volt klasszist arról kérdezték, szívesen visszatérne-e az egyesület kötelékébe, nem adott egyértelmű választ.

„Mindig mondtam, hogy szeretnék visszatárni a Barcához, ám ez sok tényezőtől függ, most azért szurkolok, hogy a klub a lehető legeredményesebben, azaz minden trófeát megnyerve fejezze be az idényt” – fogalmazott Iniesta.